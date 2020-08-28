南沙綜合保稅區獲批 廣州對外平台再升級

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州海關26日消息，近日，國務院批復同意廣州南沙保稅港區轉型升級為廣州南沙綜合保稅區。　　

中新社報導，綜合保稅區是中國開放層次最高、優惠政策最多、功能最齊全、手續最簡化的海關特殊監管區域之一。這標誌著廣州對外開放平台再次升級，為廣州發展更高層次的開放型經濟、推動形成全面開放新格局、建設粵港澳大灣區帶來新的重大發展機遇。

2019年，南沙保稅港區進出口值734.6億元人民幣，同比增長15%，已充分顯現出海關特殊監管區域的獨特優勢。

廣州海關自貿區和特殊區域發展處負責人表示，區內企業申請增值稅一般納稅人試點後，從境外購買並進入試點區域的貨物仍然適用保稅政策，與國內其他非試點企業購銷的貨物視同國內交易，適用區外企業的稅收政策，解決區內企業對接國內市場不便利的問題，將進一步降低運營成本，有利於激發創新動力和競爭活力。

「預計我們每年可以節約200萬元人民幣稅負成本，節約運營成本80萬元人民幣」。廣州卓威腳輪有限公司亞太區財務總監年志鵬說。　　

南沙綜合保稅區位於中國（廣東）自由貿易試驗區廣州南沙新區片區內，將在自貿試驗區制度創新優勢上進一步疊加綜合保稅區政策優勢，推動口岸營商環境再優化。

海關 人民幣 廣東

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