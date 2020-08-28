疫災後 網紅經濟助陸旅遊復甦

站在絕美的空中棧道，置身峽谷縱橫、奇峰林立的山水間，抖音達人「大C出走記」通過鏡頭向粉絲展示著世界自然遺產地張家界的震撼。她正在參加張家界在抖音平台發起的短視頻大賽，vlog發布一周，閱讀量已接近500萬。

中新社報導，網紅經濟作為互聯網時代的產物，向中國人生活的方方面面滲透，疫情之後，網紅經濟更成為各行業「突圍」利器。旅遊業邀網紅「雲攬客」、直播帶貨，造網紅景點，集聚流量，正為中國各地景區「重啟」注入強勁動力。

張家界因旅遊建市，世界罕見的石英砂岩峰林峽谷地貌早已讓它聞名遐邇，年接待海內外遊客近8000萬人次。疫情後，張家界開闢抖音、快手等社交媒體推介渠道。

張家界副市長歐陽斌表示，這是網絡新媒體的力量，更離不開網紅主播貢獻的智慧和力量，為張家界旅遊復甦奠定了人氣。目前交通、酒店、餐飲等旅遊配套服務產業已全面復甦。8月，武陵源核心景區和天門山景區在跨省旅遊開放後的日均接待量超過1.2萬人，旅遊市場復甦程度達到了往年的60%。

河南省文化和旅遊廳開啟共創計畫打造文旅「創作天團」，通過數千條抖音、頭條作品成功推出一批網紅旅遊線路；內蒙古邀請網紅主播開展歷時4天的「雲游內蒙古」，打卡敕勒川草原、響沙灣景區和輝騰錫勒黃花溝草原旅遊區等多個景區景點，吸引數千萬粉絲閱讀。

吃飯找「網紅餐廳」，旅遊去「網紅打卡地」，已成許多年輕人的旅遊習慣，一批網紅城市已享受網紅經濟帶來的紅利。截至6月底，湖南長沙今年文旅市場旅遊總人數、旅遊總收入都已達到去年同期水平85%以上。

對於旅遊目的地和景區而言，「網紅」意味著巨大的流量，從「網紅」營銷到成為「網紅」，都能極大地提升營銷效果。湖南途易國際旅行社有限公司總經理陳兆忠表示，社交媒體普及下的全民營銷時代，網紅營銷成本低、覆蓋廣，能够實現精準傳達給目標客戶，助力不可小覷。

但「網紅」效應下的「吸粉」並不意味著一定能「吸金」。張家界市旅遊研究院院長田貴君表示，旅遊產品本身的獨特性、體驗感才是引客、留客的關鍵。景點的持久生命力在於旅遊景點本身的審美特質，只有持續更新的良好體驗與文化良性互動，才能吸引穩定客流。