大陸官媒：南海建島被美制裁的中企應獲嘉獎

美國週三宣佈制裁24家中國公司，稱他們參與了與南中國海有爭議島礁有關的建設和軍事行動。中國官媒《參考消息》27日發文稱，被美國制裁的這些中企應得到嘉獎。

《參考消息》的快評文章說，制裁的消息引發無數大陸網友憤怒，之所以對美方此次制裁感到不可接受，一來是因為這是中國企業在自己祖國的土地上參與基建，美方卻一次次得寸進尺，跨過太平洋來搞所謂制裁，手伸得太長。二來對於美方動輒拿中國說事兒雖已不感到意外，但這次「到家門口找茬」實在過於霸道野蠻，激起憤怒聲並不令人意外。

文章特別提到，美國商務部新聞稿中的一句話，「被指定的這些實體在人工島建設中發揮了重要作用，必須被追究責任。」文章指出，他們眼裡的證據，換個角度看不就是對這些參與人工島建設的中國企業的最好肯定嗎？

文章說，網友們提出的「應該狠狠表揚他們」、「他們越制裁我們越建設」的建議相當好。「美方越是制裁這些中企，我們越要加倍珍惜它們」。「為國付出者皆英雄。來自中國民間的讚許、鼓勵和支持，就是對他們最好的嘉獎」。

文章最後表示，為了美國國內選舉政治需要和打壓中國崛起，某些人早已跌破了底線。中國一方面要再次做好應對各種複雜狀況的準備，另一方面在堅持原則的同時當然也不必隨之起舞。

美國商務部週三發佈消息稱，美國將24家中國企業列入制裁名單，原因是這些企業參與在南中國海領域修建人工島。隨後，美國務院又對12名涉及南中國海人工島建設的中國公民實施簽證限制。