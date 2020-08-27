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陸外交部：若美國禁用微信 蘋果手機我們也可以不用了
大陸外交部發言人趙立堅今（27）日在例行記者會上表示，美國一些政客對微信等非美國企業「圍獵」，是對某一領域取得領先優勢的非美國企業採取有組織、系統性的經濟霸淩。
中新網報導，美國商會26日公布一項針對在大陸的美國公司調查顯示，近90%的受訪企業認為美國政府對微信實施禁令將對其業務產生負面影響。超過三分之一的受訪企業認為該禁令可能對其全球收入造成損失。
趙立堅說：我也注意到了這份調查結果，我也注意到很多中國大陸人表示，如果美國真的禁用了微信，那麼蘋果手機我們也可以不用了。
他進一步表示，美國一些政客打著國家安全的幌子，濫用國家力量，無理打壓非美國企業。美方的海盜行為，已經對包括美國在內的各國消費者和企業權益造成損害，必將遭到國際社會的反對和抵制。
趙立堅強調，美國一些政客對包括微信在內的非美國企業的圍獵，實質是將意識形態偏見的標籤強加於非美國企業，是對某一領域取得領先優勢的非美國企業採取有組織、系統性的經濟霸淩。這種做法否定了美國一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則，踐踏了國際規則，破壞了全球化浪潮下的各國科技創新交流與合作。
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