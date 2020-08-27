美制裁24家陸企 陸外交部：完全是霸道邏輯和強權政治

美國商務部網站26日發布聲明，將24家大陸企業列入制裁「實體清單」，原因是這些企業「幫助大陸軍方在南海修建人工島」、「參與南海軍事化」，對此，大陸外交部發言人趙立堅27日表示，美方因中方企業參與本土相關建設而對其實施非法制裁，完全是霸道邏輯和強權政治，中方將採取相應措施，維護本土企業合法權益。

據環球時報報導，趙立堅於27日舉行的例行記者會上表示，大陸在本土領土上開展相關建設，完全是主權範圍內的事情，與軍事化無關。中方企業參與本土建設，合理合法，無可厚非，美方因中方企業參與本土相關建設對其實施非法制裁，毫無道理，美國此舉粗暴干涉大陸內政，違反國際法和相關國際準則，實屬霸道邏輯和強權政治。趙立堅強調，中方對此堅決反對，並敦促美國糾正錯誤，立即停止干涉大陸內政，中方將採取相應措施，維護本土企業合法權益。