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ECFA是否喊卡？大陸商務部回應了
對於ECFA（兩岸經濟合作架構協議）即將生效實施屆滿10年，是否還會繼續執行的問題，大陸商務部發言人高峰今（27）日在例行記者會上沒有正面回答，僅表示民進黨阻撓破壞兩岸交流合作，只會壓縮台灣發展空間。
高峰回答記者提問時表示，2010年兩岸在堅持九二共識的政治基礎上簽署ECFA。截至2019年底，大陸已累計對台減免關稅61.5億美元，台灣有56家金融企業和1333家非金融企業利用相關優惠政策在大陸提供服務。
他說，ECFA給台灣相關企業和民眾，包括廣大中小企業和農漁民帶來的利益是實實在在的，這一點大家都有目共睹。需要指出的是，一段時間以來，民進黨當局不斷以各種藉口和手段，阻撓破壞兩岸交流合作，只會壓縮台灣經濟的發展空間，直接損害廣大台灣同胞的切身利益。
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