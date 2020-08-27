快訊

北部豪雨 水利署發布宜蘭淹水一級警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ECFA是否喊卡？大陸商務部回應了

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸商務部發言人高峰。中新社
大陸商務部發言人高峰。中新社

對於ECFA（兩岸經濟合作架構協議）即將生效實施屆滿10年，是否還會繼續執行的問題，大陸商務部發言人高峰今（27）日在例行記者會上沒有正面回答，僅表示民進黨阻撓破壞兩岸交流合作，只會壓縮台灣發展空間。

高峰回答記者提問時表示，2010年兩岸在堅持九二共識的政治基礎上簽署ECFA。截至2019年底，大陸已累計對台減免關稅61.5億美元，台灣有56家金融企業和1333家非金融企業利用相關優惠政策在大陸提供服務。

他說，ECFA給台灣相關企業和民眾，包括廣大中小企業和農漁民帶來的利益是實實在在的，這一點大家都有目共睹。需要指出的是，一段時間以來，民進黨當局不斷以各種藉口和手段，阻撓破壞兩岸交流合作，只會壓縮台灣經濟的發展空間，直接損害廣大台灣同胞的切身利益。

ECFA 民進黨

延伸閱讀

網課上太多 大陸小學生上半年近視率暴增15.2%

美台如膠似漆？孫大千：民進黨應要求川普表態這5件事

大陸斥資4,300億元 推動5G時代全國廣電網路一體化

台商二代聚浙江 守業創新交流

相關新聞

回暖了？大陸汽車製造業營收獲利降幅均收窄

中國汽車工業協會(中汽協)官方微信披露，今年1至7月汽車製造業營業收入及利潤的年增率降幅均收窄，行業回暖跡象更趨明顯。

字節跳動：正制定全球問題解決方案 特別是在美國和印度

字節跳動創辦人、CEO張一鳴發布致員工信表示，正快速尋找在全球所面臨問題的解決方案，特別是在美國和印度。

ECFA是否喊卡？大陸商務部回應了

對於ECFA（兩岸經濟合作架構協議）即將生效實施屆滿10年，是否還會繼續執行的問題，大陸商務部發言人高峰今（27）日在例...

鴻海集團鄭州產值逾2億元 25天內復工率逾九成

鴻海（2317）集團鄭州廠區發布最新訊息顯示，官方統計產值已逾新台幣2億元，同時在新冠病毒疫情的防疫到位，僅25天復工率...

妥協了？大陸提出在美中概股審計辦法

大陸證監會副主席方星海提議，配合美國監管機構對部分最敏感的公司進行審計，並呼籲雙方直接對話，以解決長達數年的爭端。他強調...

市場對新冠試劑盒需求大增 這家公司上半年賺逾7倍

受新冠疫情影響，市場對新冠病毒檢測的需求大幅增長。大陸基因測序上市公司華大基因26日晚間發布半年報，上半年淨利年增達73...

TikTok全球CEO請辭 從迪士尼跳槽加盟僅3個月

TikTok全球CEO梅耶爾（Kevin Mayer）傳出辭職的消息。據澎湃新聞報導，字節跳動對此表示，尊重梅耶爾的決定...

禁令當前 中國晶片進口估仍超8兆8千億元

美國提出新的禁止半導體出口措施，將對中國相關產業帶來巨大傷害。業界人士表示，在美國施加的壓力下，中國晶片自主發展仍牛步，...

微信被封申訴無門 21歲深圳男子在騰訊墜樓身亡

陸媒報導，中國大陸深圳市一名21歲男子因為其微信帳號被封又申訴無門，一時想不開從騰訊用戶接待中心頂樓墜樓身亡。騰訊事後賠...

人民幣中間價27日升破6.90 創近七個月新高

繼在岸與離岸市場人民幣對美元前一日雙雙升破6.90後，由大陸官方調控的人民幣對美元中間價27日調升176個基點後，也漲破...

大陸斥資4,300億元 推動5G時代全國廣電網路一體化

中國廣播電視網絡有限公司（簡稱「中國廣電」）、阿里巴巴、11家廣電系統上市公司等共計47家大陸企業，26日晚間宣布共同投...

穆迪上調大陸今年GDP成長率 預測值至1.9%

中國大陸今年第2季的實體經濟反彈力度超乎預期，信用評級機構穆迪因此此將中國今年GDP成長率預測由原本的1%上調至1.9%...

熱門新聞

中共黨報：蔡政府厚著臉皮求大陸不要終止ECFA

巴威直撲遼寧！中共建政以來登陸東北最強颱風

「房思琪」變情趣桌遊 負責人：根本就不怕 姓名沒有誰的專屬權

5G年內最大事件！「中國神網」啟動了

ECFA是否喊卡？大陸商務部回應了

10多名香港青年企圖偷渡來台 遭陸海警拘捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。