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妥協了？大陸提出在美中概股審計辦法

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
中國證監會副主席方星海。中新社
中國證監會副主席方星海。中新社

大陸證監會副主席方星海提議，配合美國監管機構對部分最敏感的公司進行審計，並呼籲雙方直接對話，以解決長達數年的爭端。他強調，中方有誠意解決會計問題上的僵局。

方星海接受彭博資訊訪問時透露，證監會本月較早時向美國證監會轄下有關部門提出建議，允許美國選擇任何一家國有企業進行審計試點。不過，中方會因應國家安全考慮，堅持編輯部分資訊，強調此舉屬於國際慣例。

他指出，已主動提議與美方舉行視訊或電話會議，但暫時未獲回應。

方星海表示，沒有任何一方能從中美金融脫勾中得益，對國際金融中心的紐約與大陸企業同樣不利，希望外國投資人持續參與中國大陸市場，有助提升市場素質。

美國最近加大力度對中概股的會計審核，並威脅若未能取得相關資料，會將中概股在美國除牌。報導引述消息人士稱，方星海去年9月曾前往美國試圖解決有關會計問題，但美國上市公司會計監督委員會主席拒絕見面，只派出一名部門主管會面。

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