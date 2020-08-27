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市場對新冠試劑盒需求大增 這家公司上半年賺逾7倍
受新冠疫情影響，市場對新冠病毒檢測的需求大幅增長。大陸基因測序上市公司華大基因26日晚間發布半年報，上半年淨利年增達734.2%。
財報顯示，今年上半年華大基因營收人民幣41.08億元，年增218.1%；歸屬於上市公司股東的淨利為16.51億元，年增734.2%；基本每股收益為4.1349元，年增735.7%。
在報告期內，華大基因研發投入總金額為人民幣1億6,995.9萬元，年增11.72%，占營收比例為4.1%。
報告顯示，面對全球新冠病毒肺炎疫情蔓延，華大基因以其在基因組學及感染防控領域多年研發與業務經驗，掌握住市場對新冠病毒檢測試劑盒的需求大幅增長的商機，推動公司整體經營業績大幅增長。
華大基因股價26日報收人民幣139.32元，股價在半年內已經翻倍。截至發稿，華大基因股價上漲5.9%。
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