人民幣中間價27日升破6.90 創近七個月新高

繼在岸與離岸市場人民幣對美元前一日雙雙升破6.90後，由大陸官方調控的人民幣對美元中間價27日調升176個基點後，也漲破6.90關口，報6.8903，來到今年1月23日以來新高。

自6月初以來，人民幣對美元匯率就明顯走強。以離岸市場為例，5月下旬，離岸人民幣對美元一度跌至7.18的低點，但這兩天，人民幣對美元離岸、在岸匯價與中間價相繼升破6.90。

人民幣在岸即期匯價26日收報6.8919，香港離岸人民幣則是收在6.8795。

新浪財經指出，在中國經濟復甦進程超預期、人民幣資產吸引力持續增強等因素合力推動下，人民幣匯率近期穩步走強。而且本月以來，人民幣彈升並不侷限於對美元。人民幣對一籃子24種貨幣已經連續第3周走高，為3月以來最長的一波漲勢。

昆侖健康資管中心首席宏觀研究員張瑋表示，人民幣近幾周表現強勢，與兩個因素密切相關，首先是中國經濟復甦勢頭強勁，特別是積極的財政政策逐漸發揮作用。預期未來兩個季度，大陸單季GDP都可望實現6%以上的增長。

另一方面，大陸貨幣政策始終堅持正向利率。中外利差提升了國際資本對人民幣資產的青睞程度，也推升人民幣匯率走強。

不過，中信證券研究所副所長明明表示，在避險情緒逐漸加重和美國基本面緩慢恢復的背景下，美元仍有一定的支撐。如果後續美元在這兩個因素影響下出現反彈，人民幣匯率恐將承壓。

大陸南華期貨的研究報告也指出，受不確定性因素影響，市場避險情緒容易反覆，建議投資人近期無論是結匯或是售匯都不宜大量成交。