大陸斥資4,300億元 推動5G時代全國廣電網路一體化

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸47家企業共同成立「中國廣電網絡股份有限公司」，將推動全國有線電視網絡與廣電系統在5G時代實現「全國一網」整合。中新社
大陸47家企業共同成立「中國廣電網絡股份有限公司」，將推動全國有線電視網絡與廣電系統在5G時代實現「全國一網」整合。中新社

中國廣播電視網絡有限公司（簡稱「中國廣電」）、阿里巴巴、11家廣電系統上市公司等共計47家大陸企業，26日晚間宣布共同投資約新台幣4,300億元成立「中國廣電網絡股份有限公司」，推動大陸全國有線電視網與廣電系統在5G時代「全國一網」整合進程。

大陸中宣部等部委今年2月公布「全國有線電視網絡整合發展實施方案」，要求由中國廣電領銜聯合省級有線電視網絡公司，共同組建「全國一網」股份公司。

大陸國家廣播電視總局3月初曾召開一場電視電話會議提出，要以有線電視網絡整合為契機，深入實施「智慧廣電」戰略，加快以全國互聯互通平台為基礎的有線電視網絡IP化、智能化改造，建設具有廣電特色的5G網絡。

根據大陸官方的構想，透過「全國一網」將實現「大屏小屏聯動」（即電視與手機聯動）、無線與有線對接、衛星與地面協同，顯著提升全國有線電視網絡的承載能力和內容支撐能力，促進各級廣播電視台網深度融合發展，發揮海量內容優勢，向移動化、全媒體傳播轉型升級。

據中國證券報報導，「中國廣電網絡股份有限公司」註冊資本人民幣1,012.01億元（約新台幣4,300億元），中國廣電持股51%，阿里巴巴與大陸國家電網分別斥資人民幣100億元以戰略投資者身分持股9.88%。

另，貴廣網絡、東方明珠、廣電網絡等11家大陸廣電系統上市公司也參與新公司組建。

報導引述業內人士指出，廣電傳統業務近年來受到IPTV、OTT TV及移動視頻等嚴重衝擊，必須要依靠5G新通信技術接入到移動通信領域。「中國廣電網絡股份有限公司」的成立，將使大陸全國廣電5G的規模化部署迎來新的高峰期。

大陸工信部2016年已向中國廣電頒發固定寬頻業務牌照，代表中國廣電可自建寬頻網絡和出口。去年6月6日，中國廣電又獲頒5G牌照。由中國廣電主導成立「中國廣電網絡股份有限公司」，將促進大陸有線電視網絡實現「全國一網」與5G的融合發展。

中金公司指出，「中國廣電網絡股份有限公司」的成立，象徵大陸有線電視網絡全國「統一建設、統一管理、統一標準、統一品牌」可望逐步成為現實。「全國一網」的完成將幫助有線網絡公司實現更多應用創新，從而打造出新的成長引擎、實現業務多元化發展。

大陸TMT產業觀察家吳純勇接受《澎湃新聞》訪問時稱，通過「全國一網」整合，可以將大陸分散到以省為單位的有線網捆綁，有線電視行業的用戶價值、業務拓展、市場空間等都會有明顯提升。

吳純勇指出，以前可以說是「諸侯割據」，但幾十年的發展歷程表明，分散的有線電視網在面對「地球村」的競爭格局下，已經不合時宜。新組建的公司面向未來發展，帶來的示範效應將會是巨大的。

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