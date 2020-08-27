穆迪上調大陸今年GDP成長率預測值至1.9%

中國大陸今年第2季的實體經濟反彈力度超乎預期，信用評級機構穆迪因此此將中國今年GDP成長率預測由原本的1%上調至1.9%，但沒有改變對中國經濟展望的整體評估。

綜合路透與澎湃新聞報導，穆迪在最新發布的報告分析，帶動中國第2季度經濟反彈的財政刺激措施，反映在工業生產和固定資產投資的強勁增長中。

另一方面，公共部門的基礎設施和房地產支出推動了總投資，與冠病相關的醫療用品和電子產品需求新增也帶動了出口。

但穆迪同時指出，現時中國大陸的家庭消費和私營部門投資的復甦依然疲弱，零售銷售連續七個月按年收縮，顯示即使疫情受控，消費信心依然低迷，對服務的需求也可能進一步减弱。

穆迪預測中國大陸明年GDP增長率約可達到7%。報告預計，隨著民眾重返職場，可支配收入提高，將增强消費需求。報告也指出，儘管大陸的實體經濟逐步改善，但外部需求仍是障礙，政府對經濟的支持也將逐漸减弱。

大陸全國政協經濟委員會副主任、中國發展研究基金會副理事長劉世錦前天在一場線上論壇上預期，中國大陸今年第3、第4季GDP應能恢復到5%至6%的增速，全年可爭取3%左右的增長。