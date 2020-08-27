5G年內最大事件！「中國神網」啟動了

11家大陸上市公司26日晚間發布公告參與投資成立中國廣電網路股份有限公司，總投資額逾人民幣1,000億元，其中阿里巴巴就投資100億元，「中國神網」啟動，被市場視為今年內5G的最大事件。

證券時報網微信公眾號披露，據初步統計，26日晚間有11家上市公司公告參與投資成立中國廣電網路股份有限公司，這11家公司分別是東方明珠、貴廣網路、華數傳媒、湖北廣電、歌華有線、廣西廣電、天威視訊、電廣傳媒、吉視傳媒、廣電網路、江蘇有線。

從主要股東結構來看，新成立的中國廣電股東陣容堅強。國家電網旗下國網資訊通信產業集團和阿里巴巴皆出資100億元，持股比例為9.88%，同時列為中國廣電第二大股東。

而最大的股東中國廣播電視網路有限公司出資額則高達516億元，占股51%。按此計算，中國廣電的總投資額將逾1,000億元。

受周邊環境影響，大陸5G近一年來處於相對低調的狀態，推進速度沒有想像的那麼快。中國廣電的成立，可謂是大陸5G行業年內最重磅的事件。該公司也被業界稱為「中國神網」。

根據大陸國家市場監督管理局8月4日公布的企業名稱申報登記公告，中國廣電網路股份有限公司已完成申報登記並進行對外公告。

中國神網成立之後，將對大陸全國有線電視網路進行統一營運管理、國有資產的保值增值，建設具有廣電特色的 5G 網路並改造有線電視網路，完成以全國互聯互通平臺為基礎的有線電視網路IP化、智慧化改造，促進有線電視網路轉型升級，實現全國一網與5G的融合發展。

東吳證券認為，今年是中國廣電的規模建網階段，預計年底開始規模商用，同時開始推廣個人用戶2C業務以及垂直行業的2B業務，其中中國廣電的控股子公司中廣移動負責運營 700MHz 業務，中廣移動將成為大陸廣電布局5G的有力推手。