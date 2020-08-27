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中國大陸為穩經濟 「央媽、財爸」拼全力

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
為穩定經濟，大陸財政與貨幣政策加快發力。圖為深圳為慶祝經濟特區建立40周年，26日晚間在推出的無人機燈光秀，排列出「時間就是金錢、效率就是生命」等字樣。新華社
為穩定經濟，大陸財政與貨幣政策加快發力。圖為深圳為慶祝經濟特區建立40周年，26日晚間在推出的無人機燈光秀，排列出「時間就是金錢、效率就是生命」等字樣。新華社

無論是7月底已發行完畢的人民幣1兆元抗疫特別國債，還是5月大陸兩會中確定的人民幣2兆元為保基層運轉的中央財政直達資金，在「快、快、快」的節奏下，大陸「財爸」（財政部）與「央媽」（中國人民銀行）為穩經濟拼盡了全力，顯然也是中國上半年經濟超預期的重要原因。

路透報導，儘管「央媽」強調子彈不會一下子打光，「財爸」也詳述財政直達資金的用途有「千里眼」來監控，但面對後疫情時代主打「內循環」的中國經濟，積極財政政策還有多少積極手段，穩健的貨幣政策還有多少發揮空間，以及政策間如何協調發揮合力真正馳援到實體經濟，只能拭目以待。

大陸財政部副部長許宏才周三稱，整體進度就是快了。所以效用的顯現，跟往年比時間提前了，在拉動經濟、推動「六穩」和「六保」工作方面正在發揮效用，這當然還是一個持續的過程。

從分配情况看，截至8月中旬，扣除用於支持減稅降費的人民幣3,000億元以外，實行直達管理的1.7兆元資金中，大陸中央財政已下達了1.674兆元。意味著98.5%的資金已經下達，還剩下1.5%，大約260億元還沒有下，主要是為後續的疫情防控還得要留點錢。

許宏才稱，和往年相比，無論是財政部門還是資金的使用部門，都加班加點，有的地方甚至通宵達旦，在保證品質前提下，必須把這項工作完成好，所以付出了很大努力。

周二大陸國新辦舉行的「金融機構支持實體經濟政策落實情況」的政策吹風會上，央行官員也詳述了支持實體經濟所做的努力，不是一上來就把子彈打光，而是根據統籌疫情防控和經濟發展的需要，根據階段性的重點任務一步一步來，不手忙腳亂，把握好節奏。

實體經濟 疫情 人民幣

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