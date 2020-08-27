中共黨報：蔡政府厚著臉皮求大陸不要終止ECFA

人民日報海外版今（27）日發出評論文章指出，民進黨當局近期變本加厲地阻撓陸資赴台投資、禁止兩岸業者合作，破壞的是兩岸關係，傷害的是台灣民眾福祉和台灣經濟利益。

文章表示，繼禁止愛奇藝、騰訊等影音平臺在台落地之後，民進黨當局又對淘寶台灣開罰，勒令其從台灣撤資。為迎合西方反華勢力，借「反中」撈取政治資本，

文章稱，陸資何辜？為什麼是陸資就得封殺？唯一的原因，是民進黨視大陸為敵，給陸資貼上「危險」標籤，將其妖魔化為「擠垮島內產業」，洗腦民眾乃至侵吞台灣的洪水猛獸。這種毫無邏輯的危言聳聽根本不值一駁。

文章表示，當年民進黨污蔑ECFA（兩岸經濟合作架構協議）會讓台灣300萬人失業，現在卻承認ECFA對台灣有利，厚著臉皮求大陸不要終止協議，就是最好的反證。

文章稱，台灣深陷缺水缺電缺地等「五缺」困境，吸引投資向來成效不彰。這種情況下，陸資本可成為台灣經濟最好的源頭活水，但民進黨當局偏偏視陸資為寇仇。

文章認為，陸資對台灣越有利，大陸產品在台越受歡迎，就對靠「反中」吃飯的民進黨越不利。對民進黨來說，圍追堵截陸資、封殺大陸產品、禁絕兩岸交流，不讓台灣百姓從中獲益，才方便自己製造「反中仇中」氛圍，遂行「聯美抗中」和台獨圖謀。