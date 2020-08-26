把「房思琪」製作成情趣桌遊，大陸網友憤怒了！

房思琪是台灣作家林奕含創作的小說《房思琪的初戀樂園》的主人金翁，該書講述了13歲少女房思琪被補習班教師長期性侵，最終導致精神崩潰的故事。在林奕含2017年自殺後，其父母發布的聲明證實，書中主人翁的故事正是女兒的真實狀況。自此以後，「房思琪」逐漸成為被性侵女孩的代名詞。

但就在近日，大陸網友發現，「上海國際成人展」出現以房思琪命名的情趣桌遊，怒而舉報。之後，活動組委會為沒做到細緻入微的稽核而道歉，並強烈譴責涉事企業，敦促其鄭重道歉並嚴格審查產品，永久拒絕其參展。涉事企業負責人則稱，「小說我們沒看過，我們也不知道，這個東西太巧合了」，「我們根本就不怕，姓名沒有誰的專屬權」。

新京報刊出署名韓浩月的文章稱，在都市裏舉辦成人展，本是弘揚性健康、傳播愛文化的文明舉止，這次活動主辦方也將其定位為一個「最純淨的空間」。但此次上海國際成人展上發生的這件事，顯然抹黑了這項活動的積極價值與意義。涉事企業的傲慢之態，不啻為對社會情緒、對公眾情感的冒犯。在微博上，大陸網友對該企業幾乎是一邊倒地聲討。

和組委會立刻意識到事情的失當性並馬上致歉相比，涉事企業的回應傲慢到令人難以接受。他們或許不知道，把「房思琪」製作進情趣桌遊，對那些受到過傷害、把「房思琪」視作某種符號的群體意味著什麼。說嚴重些，此舉就是對譴責「性犯罪」這個社會共識的挑釁。

當年《房思琪的初戀樂園》出版後引起軒然大波，影響已遠遠超出文學創作與出版的範疇，書中情節成了一個讓人心痛並沉思的社會話題。尤其是那些利用不對等權力關係進行的性侵，更是進入法律規制的視野。

雖然小說出版已是三年前的事情，但此書的影響仍在持續，至今仍有無數讀者閱讀本書並通過留言的管道來表達哀傷，它也時常進入與「性犯罪」有關的社會議題當中，成為一個人們熟知的例子。

這些年來，大陸民眾對亂蹭IP的反感，對消費他人不幸的反對，成了築牢某些共識的助推力。那些蹭IP不顧吃相、不惜冒犯民眾情感的做法，註定會收到各種責備譴責。這些譴責也是種提醒：對底線的敬畏，是企業商業操作應有的基本操守。