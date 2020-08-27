人民幣升破6.9 七個月新高

人民幣匯價近期走勢強勁，在中美經貿談判傳出好消息激勵下，在岸、離岸人民幣兌美元昨（26）日雙雙升破6.9關口，同步創逾七個月新高。瑞銀昨天報告預估，人民幣匯率下半年可望升值至6.8。

中國外匯交易中心披露，人民幣兌美元匯率中間價昨天升值104個基點至6.9079，創2月3日以來新高。

路透報導，在岸市場人民幣兌美元昨天下午收盤為6.8919，升值198基點，升幅0.29%；離岸市場人民幣兌美元為6.8825，升值207基點，升幅0.3%。

離岸人民幣兌美元在5月28日最低來到7.1698，之後人民幣一路在震盪中不斷升值，直到昨日累計漲幅高達2,785基點。

有交易員認為，短期來看人民幣升值還有空間，9月初會是升值時點，人民幣會繼續偏強，且客戶的預期也在積累。

不過，也有交易員指出，之前市場在6.9關口附近分歧較大，關鍵點位突破後，升勢可能放緩；短期關注美聯準會主席談話對美元走勢的影響。預期聯準會可能採取新的措施提振美國經濟。

新浪財經引述北京某券商分析師看法指出，後期人民幣匯率變動一是與美元指數相關，二是與美中經貿談判消息相關。從目前情況看，美中經貿談判出現積極信號，短期會對人民幣匯率形成支撐。