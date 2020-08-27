調控奏效 房價漲幅連5月減少

易居房地產研究院25日發布最新一期大陸「全國百城房價報告」稱，與上半年相比，1-7月份房價過熱城市（同比漲幅超過20%）數量減少，且房價同比（年初累計）漲幅連續5個月下行，近期部分城市收緊樓市的調控效應初顯。

中新社報導，數據顯示，1-7月份，大陸全國100個城市新建商品住宅成交均價為每平方公尺15647元（人民幣，下同），同比上漲10.4%。自3月份開始，100城房價同比漲幅（年初累計）曲線已連續5個月下行。

分城市來看，江陰、珠海、成都等城市1-7月份房價漲幅排名居前。其中，江陰房價同比漲幅最高，達26%，珠海次之，漲幅為25%。

以房價同比漲幅超過20%為「房價過熱」標準，報告稱，1-7月份，共有8個城市房價位於「過熱」區間，包括江陰、珠海、成都、銀川、滁州、蘇州、哈爾濱和秦皇島。這一數據較1-6月份減少一個。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，今年1-7月份房價漲幅相關曲線繼續下行，說明房價在降溫。今年7月份是「調控月」，多地收緊樓市，而且一般而言，7月份是傳統的成交淡季，一些房企會在這個時候選擇降價促銷，從而帶來房價漲幅收窄的現象。

近期中國大陸官方頻頻釋放「房住不炒」的信號。上周，大陸住房和城鄉建設部、人民銀行在北京召開重點房地產企業座談會，在重申「房住不炒」的同時，該會議透露，已形成重點房地產企業資金監測和融資管理規則。

嚴躍進表示，預計各地將繃緊房地產調控這根弦，對於房價上漲過快的城市，會採取比較嚴厲的措施。從房企角度看，上半年不少企業銷售業績僅完成40%左右，下半年追趕銷售目標的壓力較大，年內房企降價促銷等動作料將持續。