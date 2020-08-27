上半年滯銷 28家房企業績不到4成

大陸房企公布的半年報顯示，上半年業績表現不佳，且企業「成績單」分化明顯，28家房企上半年業績完成率均值不到4成。對於下半年的經營策略，不少房企表示要加快推出房地產項目，助力完成全年銷售目標；專家也表示，房企高周轉策略可能延續，下半年推出項目加速，行銷力度將加大。

中國證券報報導，部分房企業績增長幅度較大。比如，新城控股上半年實現營業收入377.36億元（人民幣，下同），較去年同期增長121.15%；實現淨利潤32.04億元，較去年同期增長23.59%。然而，也有部分企業營收進入緩慢增長期，保利地產上半年實現營業收入736.77億元，較去年同期增長3.59%。

中國指數研究院數據顯示，上半年28家房企全年目標完成率均值僅為39.9%，較去年同期減少7.7%。如中國奧園上半年實現合約銷售額508.7億元，全年目標完成率不足4成，在日前的業績說明會上，該公司表示，未來幾個月會加大銷售力度，有信心完成銷售額年增12%的年度目標。

展望下半年，不少大陸房企表示要靈活調整策略、多舉措「促銷售、搶回款」。陽光100中國就指出，下半年公司將加快原有住宅項目開發和「喜馬拉雅」公寓入市，恢復銷售增長。

中指研究院企業研究總監李建橋認為，預計短期在大陸房地產市場恢復和需求回補的背景下，積極推出房地產項目、搶收回款、保持現金流穩定將會成為下半年行業的共識，具體表現為房企積極推出房地產項目行銷，延續高周轉策略，下半年開工有望穩中增長；行銷方面，預估企業仍會採用線上線下融合的方式，力促銷售回款。

李建橋分析，下半年大陸房地產調控政策仍以穩為主，金融監管依舊較嚴格，房企未來需要加強現金流管理，注重高品質穩健增長，同時，去化較慢、融資管道單一、槓桿率較高的企業將承壓，其管理將面臨挑戰。