深港第7座 蓮塘香園圍口岸啟用

26日10時許，隨著貨檢通道閘口打開，深港兩地貨車通過閘口，深港間第七座陸路口岸—蓮塘/香園圍口岸正式開通，粵港澳大灣區再添一條新物流大通道。

新華社報導，蓮塘/香園圍口岸開通恰逢深圳經濟特區建立40周年，蓮塘/香園圍口岸是粵港澳大灣區背景下深港之間首個建成投入使用的大型跨境互聯互通基礎設施，也是完善深港口岸布局，實施深港跨境交通「東進東出、西進西出」戰略調整的重要一環。

作為粵港合作的重點項目之一，蓮塘/香園圍口岸南接香港粉嶺公路、香園圍公路和沙頭角公路，北連深圳羅沙公路和東部過境高速，將深港與粵東、贛南、閩南的跨境運輸連為一體，為粵港澳大灣區人員、物資、資金和信息等生產要素的便捷流通增添了新通道。

蓮塘/香園圍口岸主體建築橫跨深圳河兩岸，主要包括旅檢大樓、貨檢區、市政配套工程和跨境橋四部分。口岸實行「兩地兩檢」和車輛「一站式」查驗通關模式，設計日通關能力為旅客3萬人次、車輛1.785萬輛次。口岸開通後的第一階段，先行啟用貨檢場地通關服務，旅客和客運車輛的通關服務將由深港兩地協商後適時開通啟用。

定位為客貨綜合性口岸的蓮塘/香園圍口岸，也是中國大陸車輛「一站式」通關模式的改革試點口岸。與傳統過關需要經過層層「關卡」不同，蓮塘/香園圍口岸的客、貨「一站式」通關模式通過共享前端交通指引、電子欄桿、監控、遠距離讀卡等採集設備，通關只需一次停車，便可實現口岸查驗單位共同檢查、一次放行，通關時間可縮短至10至15秒。

此外，口岸貨檢區域還投入使用了8個海關「冷鏈查驗平台」，這也是深圳公路口岸中首個配備冷鏈查驗設施設備的口岸，可滿足進口水果、冰鮮等特殊溫度貨物的現場查驗，實現冷鏈貨物「不斷鏈」。

蓮塘/香園圍口岸開通前已經實現了5G網絡全覆蓋，為未來5G技術在口岸場景的應用提供有力的網絡支撐。