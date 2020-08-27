聽新聞
test
0:00 / 0:00

深港第7座 蓮塘香園圍口岸啟用

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
8月26日，深港之間第七個陸路口岸—蓮塘／香園圍口岸貨檢設施正式啟用，第一批香港貨車通過香港海關的檢查站出境。新口岸的貨檢設施於當天下午4時率先投入服務，貨運通關時間為每日上午7時至晚上10時。（香港中通社）
8月26日，深港之間第七個陸路口岸—蓮塘／香園圍口岸貨檢設施正式啟用，第一批香港貨車通過香港海關的檢查站出境。新口岸的貨檢設施於當天下午4時率先投入服務，貨運通關時間為每日上午7時至晚上10時。（香港中通社）

26日10時許，隨著貨檢通道閘口打開，深港兩地貨車通過閘口，深港間第七座陸路口岸—蓮塘/香園圍口岸正式開通，粵港澳大灣區再添一條新物流大通道。

新華社報導，蓮塘/香園圍口岸開通恰逢深圳經濟特區建立40周年，蓮塘/香園圍口岸是粵港澳大灣區背景下深港之間首個建成投入使用的大型跨境互聯互通基礎設施，也是完善深港口岸布局，實施深港跨境交通「東進東出、西進西出」戰略調整的重要一環。

作為粵港合作的重點項目之一，蓮塘/香園圍口岸南接香港粉嶺公路、香園圍公路和沙頭角公路，北連深圳羅沙公路和東部過境高速，將深港與粵東、贛南、閩南的跨境運輸連為一體，為粵港澳大灣區人員、物資、資金和信息等生產要素的便捷流通增添了新通道。

蓮塘/香園圍口岸主體建築橫跨深圳河兩岸，主要包括旅檢大樓、貨檢區、市政配套工程和跨境橋四部分。口岸實行「兩地兩檢」和車輛「一站式」查驗通關模式，設計日通關能力為旅客3萬人次、車輛1.785萬輛次。口岸開通後的第一階段，先行啟用貨檢場地通關服務，旅客和客運車輛的通關服務將由深港兩地協商後適時開通啟用。

定位為客貨綜合性口岸的蓮塘/香園圍口岸，也是中國大陸車輛「一站式」通關模式的改革試點口岸。與傳統過關需要經過層層「關卡」不同，蓮塘/香園圍口岸的客、貨「一站式」通關模式通過共享前端交通指引、電子欄桿、監控、遠距離讀卡等採集設備，通關只需一次停車，便可實現口岸查驗單位共同檢查、一次放行，通關時間可縮短至10至15秒。

此外，口岸貨檢區域還投入使用了8個海關「冷鏈查驗平台」，這也是深圳公路口岸中首個配備冷鏈查驗設施設備的口岸，可滿足進口水果、冰鮮等特殊溫度貨物的現場查驗，實現冷鏈貨物「不斷鏈」。

蓮塘/香園圍口岸開通前已經實現了5G網絡全覆蓋，為未來5G技術在口岸場景的應用提供有力的網絡支撐。

深圳 西進

延伸閱讀

14日從台灣前往上海的新冠確診者 已治癒出院

時隔不到一周 台灣又輸出一新冠肺炎病例至上海

上海通報1例由台灣輸出新冠肺炎病例

深圳首趟 中歐班列貨運德國

相關新聞

參與南海島礁建設 美國再出手 制裁24陸企

美國政府廿六日再以安全風險為由，於管制實體清單中增列廿四家中國大陸公司，並對個人實施簽證限制。包括中國交通建設（中交）疏...

小米好旺 一天賺1.5億元

小米集團昨（26）日發布上半年財報表現亮麗，營收人民幣1,032.4億元（約新台幣4,336億元），年增7.9%；獲利人...

知名台資女鞋達芙妮 退出兩岸實體零售

知名台資女鞋品牌達芙妮國際發布今年上半年財報，受新冠疫情衝擊，達芙妮上半年營收港幣2.12億元（約新台幣8.2億元），年...

台商二代聚浙江 守業創新交流

兩岸民間來往已超30年，繼第一批台商跨海到大陸投資興業，如今越來越多台商二代繼承父輩衣缽，在大陸經濟社會嶄露頭角。202...

兩岸青少年 數學雲端打擂台

在「雲端」的數學擂台賽上，兩岸選手隔屏較量，通過競答闖關及現場筆試等環節進行思維碰撞……近日，2020年溫州、台灣兩岸青...

上海兩岸青年創業賽 助台青圓夢

「我們開發的半導體揚聲器，可以透過高精細度的生產有效提高揚聲器的效率，並且減小體積至現有產品的三百分之一。」來自台灣的聖...

深港第7座 蓮塘香園圍口岸啟用

26日10時許，隨著貨檢通道閘口打開，深港兩地貨車通過閘口，深港間第七座陸路口岸—蓮塘/香園圍口岸正式開通，粵港澳大灣區...

上半年滯銷 28家房企業績不到4成

大陸房企公布的半年報顯示，上半年業績表現不佳，且企業「成績單」分化明顯，28家房企上半年業績完成率均值不到4成。對於下半...

調控奏效 房價漲幅連5月減少

易居房地產研究院25日發布最新一期大陸「全國百城房價報告」稱，與上半年相比，1-7月份房價過熱城市（同比漲幅超過20%）...

人民幣升破6.9 七個月新高

人民幣匯價近期走勢強勁，在中美經貿談判傳出好消息激勵下，在岸、離岸人民幣兌美元昨（26）日雙雙升破6.9關口，同步創逾七...

陸農業部：勿跟風囤糧

今年六月以來，大陸洪災肆虐，中共高層近期又推行節約糧食運動，糧食安全等議題引起大陸民眾關注，部分大陸農民憂心會有糧荒，不...

中美會談融洽 續買大豆原油

大陸副總理劉鶴廿五日與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話，檢討中美第一階段經貿協議落實情況。大陸微信公號「陶然筆記」...

熱門新聞

香港反對派議員林卓廷、許智峯 今晨被捕

公司要求產假員工每天寫心得 遲交罰2千遭批「逼辭職」

漲不停！在岸、離岸人民幣對美元雙雙升破6.90

新華社：大陸離台灣最近的鐵路 可望年底前通車

川普用台灣激怒中共 北京不開第一槍

除了「黃小玉」 大陸7月還向美國爆買這個東西

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。