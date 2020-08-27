上海兩岸青年創業賽 助台青圓夢

「我們開發的半導體揚聲器，可以透過高精細度的生產有效提高揚聲器的效率，並且減小體積至現有產品的三百分之一。」來自台灣的聖德斯貴半導體揚聲器項目負責人周宏達說。

新華社報導，25日舉行的「2020上海海峽兩岸青年創業大賽」總決賽上，周宏達借助視訊連線方式進行項目推介，贏得了在場評委的認可。最終，這個項目榮獲大賽二等獎。

按照大賽規程，獲獎團隊有機會落戶上海（金山）海峽兩岸青年創業基地，並享受租金減免等一站式落地配套政策支持，從而邁出創業「第一步」。「我們對於進駐上海充滿期待。」周宏達說，聖德斯貴希望借此進入大陸市場，進而走向全球市場。

自2016年首次成功舉辦以來，一年一度的「上海海峽兩岸青年創業大賽」已累計吸引了2200多個境內外優質項目參賽，成為助力青年群體實現創業夢想的重要舞台。

據大賽承辦方上海新金山工業投資發展有限公司相關負責人表示，今年的大賽聚焦智慧科技、生命健康、文化創意等領域，採用「線上發布+雲路演+5G直播連線」等方式舉行，報名參賽項目較上年增長43%，其中台灣創業團隊項目增幅達到42%。

「大陸經濟的發展，令我們遇上『黃金時代』，對台灣青年創業就業都意味著巨大的機會。」上海市台商協會會長張簡珍在總決賽現場說，祝福更多台灣青年能在大陸施展才華、實現夢想。

為鼓勵有志於從事兩岸法律事務的台灣青年法律人才到上海創業就業，上海靜安區2016年首創「台灣青年法律人才實踐基地」。過去四年間81位台灣學子相繼在上海完成為期兩個月的實踐。