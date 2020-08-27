兩岸青少年 數學雲端打擂台

在「雲端」的數學擂台賽上，兩岸選手隔屏較量，通過競答闖關及現場筆試等環節進行思維碰撞……近日，2020年溫州、台灣兩岸青少年數學交流活動在線上舉行，來自溫州、台灣的300餘名青少年學生借助網路視訊連線「同場競技」，在思維火花的碰撞下共賞數學之美。

新華社報導，在溫州和台北的現場，兩岸參賽選手代表各自分享了學習數學的方法與訣竅，並講述了在數學領域追夢、圓夢的故事。在隨後展開的「雲端」數學擂台賽上，兩岸選手通過視訊連線，兩兩對決。

「受到疫情影響，交流活動本來是要停擺的，最後我們還是決定以視訊連線的方式讓它持續。」台灣台北縣關懷兒童成長協會創會理事長、新北市雙和區家長聯誼會總會長陳纘中說，與同齡人一起用數學這種相通的工具和思維方式競技，對兩岸青少年來說都是難忘的經歷。

「在溫州的青少年學生中一直有學數學、愛數學的文化氛圍，而台灣地區的數學教育理念先進，青少年學生學習數學的興趣也非常濃厚。」海峽兩岸青少年文化交流活動組委會溫州負責人王翔飛表示，青少年代表著未來，希望通過舉行不同形式的交流活動和競賽，在激發青少年對數學熱愛的同時，也激發他們相互了解的意願。

近年來溫州、台灣兩地青少年在教育與文化方面交流日益密切並不斷深入。2012年，由台灣中華數學聯誼會、台灣關懷兒童成長協會、台灣新北市數學推廣交流協會和海峽兩岸青少年文化交流活動組委會共同發起並在台灣大學舉辦了第一屆海峽兩岸數學文化交流活動。活動以「數學」搭建兩岸青少年溝通橋梁，推動兩岸文化交流持續深入開展。9年來，通過該活動直接參與兩岸交流的青少年學生已超過1萬人。