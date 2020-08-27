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台商二代聚浙江 守業創新交流

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

兩岸民間來往已超30年，繼第一批台商跨海到大陸投資興業，如今越來越多台商二代繼承父輩衣缽，在大陸經濟社會嶄露頭角。2020大陸全國台企聯第十期台商二代精英特訓營8月25日啟動，百名台商二代循著父輩奮鬥之路，傳承「愛拚才會贏」的創業精神到浙江，將通過6天時間的學習、交流、參訪，與大陸青年企業家探討事業傳承、責任接力和合作機遇。

「父輩創業很難，二代守業更難。」父親1992年登陸打拚，在廣東耕耘傳統行業，吳彥勛2013年接手父業時有自己的擔憂。在他看來，「很多台商二代不願意接手家族企業，也是擔心幾十年家業在自己手上弄垮。」

中新社報導，從初出茅廬到獨當一面，如今35歲的吳彥勛已在大陸乘風破浪多年，「當下，傳統產業面臨轉型升級，我們台商二代也需要在傳承中繼續創新，我認為自己的企業是既要做大眾，也要做精細，這是我的思考。」

「上一輩台商所擁有的技術、資金相對少，到大陸創業只要肯吃苦，總是有不少機會。」大陸全國台企聯常務副會長周代祥受訪時談及，對台商二代而言，既要傳承，更要創新，否則一個很現實的問題擺著「企業員工不聽你的」。

周代祥也是台商二代，他認為，兩岸青年成長環境等不一樣，台商二代只有真正瞭解和融入大陸，才能讓企業員工信任你，並在時代競爭中搶占先機。

和一般台商二代不同，祖父1987年便到大陸打拚，宗家泓則大學畢業後「著陸」，先選擇自己創業，後來接力家族事業，他笑稱自己為「創一代」。

「創業、守業一樣難，創業是個未知數，失敗了會自責，但繼承家業一旦失敗，可能會有抱怨。」身兼杭州市台協會副會長的宗家泓談及，在大陸拚搏的老一輩幾乎是白手起家。如今大陸市場不同以往，現在的市場更成熟，競爭更激烈，可以創造出的可能性也更多，需要青年台商利用更廣闊視野和更聰明思路去應對。

宗家泓目前事業較穩定，希望用更多時間做好青年台商的服務工作，讓更多人瞭解大陸。吳彥勛稱，雖然接任協會的分會長壓力大，但也應承擔責任、做好傳承，比如鼓勵青年台商多走走、熟悉大陸，這對於台商在大陸興業非常有益。

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