這次為保護大象發聲 馬雲籲員工為解決人象衝突獻策

好一陣子沒露面的阿里巴巴集團創辦人馬雲，日前在雲南昆明現身，為「保護大象」發聲。不久前，馬雲在公司內部網站發帖，呼籲員工為解決人象衝突獻策。

雲南日報報導，25日馬雲出席了由阿里巴巴公益基會、支付寶公益基金會與雲南省林業和草原局、西雙版納傣族自治州政府共同簽署協議的活動，在中國大陸推動亞洲象全領域保護合作。

亞洲象在中國大陸主要分布在雲南省西雙版納、普洱和臨滄三個州（市）的九個縣（市、區），數量約300頭。近年來，亞洲象向保護區外遷移的情況愈來愈嚴重，亞洲象傷人、損害農作物、「招搖過市」的事件屢屢發生。

這次簽定的合作協定，主要圍繞在「螞蟻保護大象」公益項目。基金會將積極參與雲南省的亞洲象保護工作，以「全社會共同參與，人象和諧發展」為目標，建構政府、行業、企業及社會公眾共同參與的亞洲象保護發展機制。

馬雲關注的公益計畫，主要引導社會參與中國亞洲象保護；開展亞洲象重要棲息地（包括棲息地生境恢復改造、監測評估等）及生態廊道保護和建設（電子圍欄等新技術應用）；展開亞洲象定位監測、監測預警體系，減少人象衝突，建立亞洲象分布區民眾生產生活與亞洲象保護和諧發展的模式。合作取得成效後，成果將輻射推廣到雲南省亞洲象分布的全區。

除了關心大象，馬雲這次還代表他與柳傳志等企業家共同創辦的湖畔大學，與昆明市政府簽署「湖畔大學雲南分校合作框架協議」。這是湖畔大學第一次在杭州以外地區設分校，湖畔大學雲南分校將立足西南、輻射南亞東南亞，培養致力雲南、西南地區以及南亞和東南亞經濟發展的人才。

雲南日報報導，湖畔大學校長馬雲25日在簽約現場說，「我們怎麼樣實實在在為西南地區的扶貧、經濟可持續發展做貢獻？經濟發展離不開企業家要素，沒有企業家，要談經濟是很累的事情。」

澎湃新聞報導，湖畔大學相關負責人表示，第一座分校選址雲南，落地昆明，這是「一帶一路」發展和長江經濟帶發展的重要交匯點，也展現了雲南分校未來的規畫，雲南分校將支持雲南及四川、貴州、廣西等西部地區創業者發展，同時透過雲南輻射東協國家創業者成長，融入「一帶一路」共同建設。

湖畔大學2015年創辦，將「發現並訓練具有企業家精神的創業者」作為責任與使命，目前已有六屆共251名學員，均為企業創始人及CEO。湖畔大學學生工作負責人徐斌說，過去五年，報名湖畔大學的雲南企業家有24人，今年就有九位。未來雲南分校還將定期、不定期舉辦相關中外企業家論壇、會議等交流活動。