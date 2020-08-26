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小米上半年財報獲利人民幣66.6億元 年增29.3％
小米集團26日公告，上半年營收人民幣1,032.4億元，年增7.9％；獲利人民幣66.6億元，年增29.3％。
第一財經報導，小米公告，全球疫情對整體智慧手機市場帶來較大影響。第2季小米智慧手機部分收入為人民幣316億元，年減1.2％，小米智慧手機銷量為28.3百萬部。
小米第2季營收人民幣535.38億元，年增3.1%；獲利人民幣45億元，去年同期為人民幣19.5億元。
此外，受益於中高端手機銷量占比上升，公司全球智慧手機平均售價持續提升，年漲11.8％，季漲7.5％。根據Canalys的統計，第2季，公司全球智慧手機出貨量排名全球第四，市占率10.1％。
IoT（物聯網）與生活消費產品部分，第2季收入為人民幣153億元，較去年同期增2.1%。
小米智慧電視的全球出貨量在第2季達280萬台，保持成長。根據奧維雲網統計，第2季小米電視出貨量連續6個季度穩居大陸電視出貨量第一位。
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