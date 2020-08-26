聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸7月國企淨利潤年增14.3% 前7月仍大跌34.7%
大陸財政部26日公布，1到7月大陸國有企業總收入達人民幣33兆158.4億元，較去年同期下降3.5%，較1到6月降幅縮小1.4個百分點，而稅後淨利潤人民幣1兆316億元，較去年同期仍大幅下滑34.7%。不過，從7月單月來看，大陸國有企業營收及淨利潤均呈現增長，顯示國有企業經濟運行在穩定回升。
財經網報導，7月，大陸國有企業營業總收入較去年同期增長2.7%，但當月國有企業營業總成本也較去年同期增長2.3%。
另，7月大陸國有企業稅後淨利潤較去年同期增長14.3%。
截至7月底，大陸國有企業資產負債率為64.6%，較去年同期提高0.4個百分點，中央企業67.6%，提高0.1個百分點；地方國有企業62.6%，提高0.6個百分點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言