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陸7月國企淨利潤年增14.3% 前7月仍大跌34.7%

聯合報 / 記者林汪靜/即時報導
圖為山西太鋼冷軋矽鋼廠。中新社
圖為山西太鋼冷軋矽鋼廠。中新社

大陸財政部26日公布，1到7月大陸國有企業總收入達人民幣33兆158.4億元，較去年同期下降3.5%，較1到6月降幅縮小1.4個百分點，而稅後淨利潤人民幣1兆316億元，較去年同期仍大幅下滑34.7%。不過，從7月單月來看，大陸國有企業營收及淨利潤均呈現增長，顯示國有企業經濟運行在穩定回升。

財經網報導，7月，大陸國有企業營業總收入較去年同期增長2.7%，但當月國有企業營業總成本也較去年同期增長2.3%。

另，7月大陸國有企業稅後淨利潤較去年同期增長14.3%。

截至7月底，大陸國有企業資產負債率為64.6%，較去年同期提高0.4個百分點，中央企業67.6%，提高0.1個百分點；地方國有企業62.6%，提高0.6個百分點。

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