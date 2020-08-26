宜家中國新年度將在五大城市開新店 加強全通路轉型

宜家中國區副總裁勃朗特（Francois Brenti）26日表示，宜家的全通路轉型還將繼續，2021財年會繼續拓展線上通路，探索試驗線上線下零售、持續推進新項目，並將在上海、福州、南寧、昆明以及深圳大灣區開設新店。

澎湃新聞報導，宜家中國2021財年發布會26日在上海舉行，在過去一個財年（2019年9月1日至2020年8月31日），宜家在中國大陸新開了七家門市，包括廣州、鄭州、貴陽、長沙和青島的標準門市，和在上海進行試點的楊浦小型商場和靜安城市店。

在數位化方面，宜家在今年3月推出了宜家購物APP和天貓旗艦店。

雖然針對新財年的投資數額還未公布，但勃朗特指出，隨著業務的拓展，預計在新財年將新招聘2,000名左右員工，主要分布於零售業務和數位化運營。

在新的一年，宜家的線下管道數量會進一步增加，上海徐匯宜家商場作為宜家首個升級改造的「明日商場」項目也會正式啟動。

此外，宜家還會繼續在上海和大灣區內的廣東市場探索小型商場和城市店的模式，並通過全屋設計服務為消費者提供一體化家裝方案以及專業的點對點服務。

宜家中國區副總裁張麗娜表示，2021財年，宜家將有250款產品實現更低價格，將投入人民幣2億元讓利消費者，宜家還將提供2,000多款新產品在大陸市場上市，其中有五個系列以上產品是專為大陸市場研發。

在可持續發展領域，宜家中國推出了素肉丸子產品，以植物性食材取代肉類原料；在可再生能源利用方面，宜家致力於在2021年初，將電動車送貨服務所覆蓋的顧客配送訂單比例從目前的70%提升到90%、100%電動車配送城市數量從5個提升到17個。

從最新的財報數據來看，2019財年（2018年9月1日至2019年8月31日）宜家在全球零售銷售額達到367億歐元，年增5.0%。

在大陸市場，2019財年由英格卡集團經營的中國28家宜家商場共接待了1.08億人次的訪客，銷售額共計人民幣157.7億元，占全球總銷售額近一半。

自1998年在上海開設了大陸第一家商場以來，宜家的營運主體英格卡集團，已在大陸開設了31家商場、1家小型商場、2個體驗店和3家薈聚購物中心。