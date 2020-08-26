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除了「黃小玉」 大陸7月還向美國爆買這個東西

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為今年5月中，一艘在青島港的大型油輪。美聯社
圖為今年5月中，一艘在青島港的大型油輪。美聯社

美國農業部25日公布，大陸進口商簽下近一個月來單日最大規模的美國玉米採購合約。大陸所採購的40.8萬噸美國玉米和20.4萬噸大豆，將於9月1日起付運。但除了農產品外，大陸7月進口的美國原油更創下新高，比起前一個月暴增逾5倍。

據《財新網》報導，海關總署最新公布的7月原油進口分國別數據顯示，7月份，中國大陸自美國進口原油366.58萬噸，月比暴增524.38%，年比增幅也達139.24%。當月，美國因此躋身為中國第五大原油進口國。

大陸海關的數據顯示，今年前四個月，中國大陸從美國進口原油數量極少，但5月突然增至54.98萬噸，隨後就逐月增加。但與此同時，大陸從沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克等國進口的原油則有所下降。

7月，中國自沙烏地阿拉伯進口的原油月比大減39.67%，年比也下降了23.38%。

報導稱，多位業內人士表示，大陸此舉背後意在「不脫鉤」。今年1月16日，中美達成第一階段經貿協議，照此協議，中國需在未來兩年從美國新增約524億美元能源產品。

大陸國務院副總理劉鶴於25日與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話，雙方同意繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

財新網指出，中國大陸從美國進口的原油數量可望在接下來幾個月持續增加。能源諮詢機構阿格斯（Argus）的船運數據顯示，8月中國有6艘超大型油輪（VLCC）裝運至中國，而9月這一數字將倍增至12艘。

海關 沙烏地阿拉伯

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