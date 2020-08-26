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退出兩岸中高檔品牌實體零售 達芙妮被迫轉型輕資產

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
達芙妮國際在公告中宣布，將徹底退出包括大陸和台灣中高檔品牌的實體零售業務，轉型為輕資產。圖/搜狐財經
達芙妮國際在公告中宣布，將徹底退出包括大陸和台灣中高檔品牌的實體零售業務，轉型為輕資產。圖/搜狐財經

知名台資女鞋品牌再次交出虧損成績單，達芙妮國際25日發布今年上半年業績，受新冠疫情對店鋪營運和消費市場的影響，仍虧損港幣1.41億元；達芙妮國際並宣布，將徹底退出包括大陸和台灣中高檔品牌的實體零售業務，轉型為輕資產。

截至下午2時37分，達芙妮在港股跌幅13.94%，報港幣0.18元。

今年上半年，達芙妮國際營收為港幣2.12億元，年減85%。

對於業績表現，達芙妮國際在公告中表示，這主要是由於銷售據點由2019年上半年的2,208家，大幅縮減至2020年上半年的293家，以及新冠肺炎疫情對店鋪營運和消費市場的影響。

達芙妮國際自2015年出現虧損以來，至今都未能在年報實現轉虧為盈。

在2012年達到峰值後，達芙妮國際的業績便進入下坡路，2012年達芙妮國際營收達港幣105.29億元，淨利潤為港幣9.56億元。

2013年，達芙妮國際營收和淨利潤雙雙下滑。

2015年達芙妮國際虧損港幣3.79億元，在2016到2019年，達芙妮國際分別虧損港幣8.19億元、7.34億元、9.94億元、10.7億元；五年共計虧損近港幣40億元。

伴隨業績下滑，達芙妮國際門市也大幅減少，1995年於香港上市，從2012年巔峰時期的6,881家門市，減少至如今的不到300家。

其中僅2019年，達芙妮國際門市總數，就從2,820家大幅收縮至425家，日均關店6家。

面對持續虧損、門店銳減的窘境，達芙妮國際也在尋求轉變，不僅打折清理庫存、升級品牌、向電商轉型，同時也開始走向「輕資產」模式。

2019年4月，達芙妮著手進行供應鏈方面的輕資產轉型，並借助蘇寧物流的「智慧供應鏈」系統，建設一個虛擬的「中央鞋櫃」，實現商品在全大陸據點的布局。

此外，達芙妮還在產品中引入運動元素，並於2019年9月發布公告，表示引入運動品牌、KAPPA母公司的高管韓炳祖，以尋求運動業務變革。公告並指出，集團積極進行產品升級，進一步增加運動休閒品類的占比，以把握運動休閒的市場潛力，並吸引更多年輕時尚的消費者，開拓更多消費客群。

不過大陸快消品新零售專家鮑躍忠認為，對於企業而言，轉型是一個很複雜的課題，從目前來看，輕資產模式並不能挽救達芙妮國際的頹勢，達芙妮國際需要在行銷、產品等方面作出系統性深刻變革。

對於未來發展規劃，達芙妮國際在公告中表示，將繼續進行「輕資產」業務模式的戰略轉型，重點放在核心品牌業務，並關閉旗下所有其他品牌業務銷售點，目前達芙妮國際所剩店鋪均為核心品牌業務。

品牌 疫情 新冠肺炎

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