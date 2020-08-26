慘！8成港企因疫生意差 4成業績減半 對明年樂觀者略減

第三波新冠疫情令香港經濟備受衝擊，香港品牌發展局一項調查發現，有近83%受訪企業表示，今年首5個月的生意額均告下跌，最常見跌幅為三成至五成，僅極少數企業錄得業績增長。

文匯報報導，面對疫情的挑戰，近72%受訪企業採取節省成本措施。香港品牌發展局總裁楊立門昨表示，美國禁用「香港製造」標籤，更凸顯品牌的重要性，建議港府和業界可加強向外國推廣「香港品牌」，即使標籤上無列明是香港製造，但也能反映產品與香港有關，或可減低對企業出口海外的影響。

另據明報報導，品牌局8月的調查，獲110間持有原創品牌的香港企業回覆在疫情中的營商對策及發展。結果顯示，82.7%企業今年首5個月生意額下跌，當中37.4%生意額下跌逾五成。約25%企業對今年下半年業務感樂觀，感悲觀的則由第三波疫情前的19.1%增至23.7%；對於明年前景，整體感樂觀的公司由47.3%減至42.8%。

報導稱，九成受訪公司表示會為業務作數碼轉型，包括建立網購、以數碼推廣、加強線上線下融合等；也有逾八成公司稱會加緊拓展市場，重點地區包括香港、大灣區及東盟。

報導引述楊立門表示「疫症無情，品牌有價」，認為疫情雖重創工商業，但同時加快數碼化步伐，又稱社會各界需在控制疫情和恢復經濟及生活正常間尋求平衡，建議港府的政策重心應由紓解短期困難，轉向提升長遠競爭力，如將「遙距營商計畫」恆常化。