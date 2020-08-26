大陸農業部：警惕炒作糧荒的輿論 勿盲目囤糧

由於大陸一些農民憂心會有糧荒，不願出售手中的米麥，大陸農業農村部26日舉行新聞發布會提醒農民，特別是種糧大戶，要密切關注市場行情，警惕一些炒作「糧荒」的輿論，不要盲目跟風囤糧，把握好售糧的時機，實現「豐產又豐收」。

據央視網報導，今年中國的夏糧已經獲得豐收，其中小麥的產量是2,634億斤，增長0.6%。新麥上市後，湖北、安徽、江蘇、河南這四個省已先後啟動小麥最低收購價執行預案，市場價格穩中走强。

7月底，主產區小麥收購均價普遍上漲至每斤人民幣1.12-1.22元，比開秤初期高了大約2到6分錢。比去年同期高了3到8分錢，其中山東小麥收購價每斤人民幣1.17元之上，比去年同期高了8分錢左右。

大陸農業部官員表示，今年的小麥豐產了，價格還有所上漲，於是就有輿論擔心中國小麥的供給是否緊張，一些地方還出現部分貿易商和種植戶囤糧惜售的現象，農業農村部對此進行了持續跟踪調度，從當前中國小麥市場供需的總體形勢看，完全沒有必要擔心小麥供給問題，小麥價格也不會持續上漲。

大陸農業農村部官員稱，首先，中國小麥連續多年豐產。2015年以來產量穩定在1.3億噸以上，可以滿足當年的消費量，產需呈基本平衡、豐年有餘的格局。

其次，大陸小麥庫存充足。第三，小麥價格變化具有階段性特徵，主要是近期玉米價格上漲明顯，部分地區玉米價格高於小麥，一些飼料企業新增小麥的採購，替代玉米作為飼料，市場看漲的預期就增强了。後期，隨著玉米價格企穩，小麥價格繼續上漲的可能性不大。