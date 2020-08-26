新冠疫情重創 海底撈上半年慘虧41億元

大陸知名連鎖火鍋店「海底撈」25日晚間於香港交易所發布的2020年中期業績報告顯示，受新冠肺炎疫情影響，上半年巨虧近人民幣9.65億元（約新台幣41億元），與去年同期獲利人民幣9.12億元形成強烈對比。

海底撈稱，由於新冠肺炎疫情暴發，公司主營業務受到「重大影響」。在疫情影響下，公司門店客流量減少，平均翻桌率從每天4.8次降至3.3次，但人均消費從人民幣104.4元升至112.8元。

上半年，海底撈餐廳的營收年比下降19.2%，由去年同期的人民幣113.31億元降至91.51億元。海底撈的中期業績報告顯示，餐廳營收在公司整體收入占比達93.7%。在餐廳營收陡降下，公司整體收入也由上年同期的116.95億元降至97.61億元，降幅達16.5%。

儘管上半年營收與獲利明顯受疫情衝擊，但海底撈稱，上半年，公司仍積極拓展新門店。海底撈上半年新開業173家餐廳，海底撈全球門店數因此增至935家。

展望未來，海底撈提出四項主要發展策略：進一步提高餐廳密度和進一步拓展餐廳覆蓋地區；持續提升就餐體驗，包括不斷精進服務能力、為顧客進一步提供增值服務等；繼續技術方面投入，如繼續優化、研發業務管理系統、智慧餐廳技術；策略性尋求收購優質資源，進一步豐富餐飲業務形態和顧客基礎。

不過，在大陸國家主席習近平日前發聲號召後，大陸全國正掀起一波制止餐飲浪費行動，這會否影響包括海底撈在內的餐飲業營運表現仍有待觀察。

湖北省黃岡市紀檢監察機關日前就通報，查處一批中共黨員幹部違規操辦「升學宴」問題。通報稱，目前正值大陸中考、高考招錄關鍵時間點，各級黨委（黨組）要對所屬黨員幹部和公職人員子女升學情況進行了解，對重點人群及時開展廉政提醒談話，堅決防止違規操辦「升學宴」、「謝師宴」，堅決制止餐飲浪費行為。

光明日報26日也發文指出，「大操大辦『升學宴』、『謝師宴』的不良風氣，還是改改吧。」