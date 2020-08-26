陝西唐代陵墓石獅10年前被盜 懸賞增至433萬緝犯

陝西省禮泉縣昭陵鄉10年前發生一起特大文物竊盜案，唐肅宗建陵東門遺址前一對每尊重達兩噸的石獅，遭多人合夥盜走，禮泉縣當局日前發布懸賞通告，幫助破案者最高可獲人民幣100萬元（新台幣433萬元）的獎勵。

這對唐帝王陵墓園門獅，是全大陸重點文物保護對象，距今有1,200年歷史。

據大陸媒體報導，2010年4月3日凌晨，多人結夥在夜間利用支架、吊鏈、柴油三輪車等吊裝、運輸工具，將唐肅宗建陵東門遺址一對石獅盜走。

石獅為一級文物，石灰岩質，蹲踞狀，高1.5公尺，長1.3公尺，每尊重約2噸；唐建陵安葬的皇帝是唐肅宗李亨，為唐玄宗李隆基之子。

10年來，當局已將懸賞金從人民幣10萬增至人民幣100萬元，這次懸賞通告表示，對協助參與過作案的人員，只要具實交代，將從輕、減輕或免除處罰；對知情不報、隱匿罪行、不思悔改的人員，一經查獲將嚴懲不貸。