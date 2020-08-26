快訊

香港反對派議員林卓廷、許智峯 今晨被捕

社會住宅運動十年：重新理解台灣社會住宅的特殊性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陝西唐代陵墓石獅10年前被盜 懸賞增至433萬緝犯

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
陝西省禮泉縣懸賞人民幣100萬元，要找回10年前被盜的石獅。（取自禮泉縣公安局網站）
陝西省禮泉縣懸賞人民幣100萬元，要找回10年前被盜的石獅。（取自禮泉縣公安局網站）

陝西省禮泉縣昭陵鄉10年前發生一起特大文物竊盜案，唐肅宗建陵東門遺址前一對每尊重達兩噸的石獅，遭多人合夥盜走，禮泉縣當局日前發布懸賞通告，幫助破案者最高可獲人民幣100萬元（新台幣433萬元）的獎勵。

這對唐帝王陵墓園門獅，是全大陸重點文物保護對象，距今有1,200年歷史。

據大陸媒體報導，2010年4月3日凌晨，多人結夥在夜間利用支架、吊鏈、柴油三輪車等吊裝、運輸工具，將唐肅宗建陵東門遺址一對石獅盜走。

石獅為一級文物，石灰岩質，蹲踞狀，高1.5公尺，長1.3公尺，每尊重約2噸；唐建陵安葬的皇帝是唐肅宗李亨，為唐玄宗李隆基之子。

10年來，當局已將懸賞金從人民幣10萬增至人民幣100萬元，這次懸賞通告表示，對協助參與過作案的人員，只要具實交代，將從輕、減輕或免除處罰；對知情不報、隱匿罪行、不思悔改的人員，一經查獲將嚴懲不貸。

人民幣 文物 遺址

延伸閱讀

桃園虎頭山遺址 初判植物園文化

情侶遊陝西丹霞刻字 遊客：這樣秀恩愛能長久？

四川、陝西洪災嚴重 啟動國家四級救災應急機制

狗狗慘遭倒吊樹上滿身蛆蟲 腿嘴被繩索勒至見骨組織懸賞緝兇

相關新聞

新冠疫情重創 海底撈上半年慘虧41億元

大陸知名連鎖火鍋店「海底撈」25日晚間於香港交易所發布的2020年中期業績報告顯示，受新冠肺炎疫情影響，上半年巨虧近人民...

陝西唐代陵墓石獅10年前被盜 懸賞增至433萬緝犯

陝西省禮泉縣昭陵鄉10年前發生一起特大文物竊盜案，唐肅宗建陵東門遺址前一對每尊重達兩噸的石獅，遭多人合夥盜走，禮泉縣當局...

主管經濟 李克強「被缺席」重要會議

從今年五月廿八日，大陸總理李克強在全國人大會議閉幕後的中外記者會披露「工資一千元者有六億人」開始，觀察人士就發現，李克強...

人行貨幣政策 拋「三個不變」

中國人民銀行表示，人行貨幣政策要有更大確定性來應對疫情等各種不確定性，將保持「三個不變」：穩健貨幣政策的取向不變、保持靈...

百城住宅供大於求 去庫存增壓

易居房地產研究院24日發布的一份報告顯示，7月份，中國大陸百城庫存規模同比（與上一年同期相比）增長7%，去庫存壓力加大。

疫尋商機 廣達、喬山產值超標

「近一段時間訂單猛增，我們忙到飛起來，我覺得完成今年產值超去年的目標沒有太大壓力。」廣達電腦董事長黃健堂接受中新社採訪時...

上半年 山東新批台資項目63個

山東省港澳台辦近日披露，2020年1-6月，山東省新批台資項目63個，合同台資3.02億美元，實際使用台資1.94億美元...

互聯網企業校招 3成擴招

進入8月，大陸各大互聯網公司開啟今年的秋季校招，有報告指出，疫情對互聯網企業影響有限，30%的企業實現逆勢擴招；薪資方面...

大陸物流復甦 7月總額轉正

中國物流與採購聯合會25日發布數據顯示，今年1至7月份，大陸全國社會物流總額為149.7兆元（人民幣，下同），按可比價格...

農夫山泉招股 9月8日香港上市

農夫山泉股份有限公司（農夫山泉）25日在香港交易所官網公布招股書，宣布25日至28日在香港招股，股份市值最高達2400億...

廣州67條路 開放測試智能汽車

廣州市交通運輸局24日公布，開展智能網聯汽車道路測試，共發放了55張測試通知書，開放67條、135公里測試道路。智能網聯...

大陸造車新勢力品牌 銷售強勁

與合資品牌和自主品牌相比，大陸造車新勢力品牌的優惠幅度最小，大多都是平價銷售，不過從今年7月銷售數據來看，獨資與新勢力新...

熱門新聞

美U-2偵察機闖演習區 解放軍轟：極易誤判、赤裸裸挑釁

扯！陸父母捧女成「吃播」網紅 3歲女童被狂餵飆破35公斤

淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 找自己麻煩

香港反對派議員林卓廷、許智峯 今晨被捕

特斯拉上海廠車載平板大單 傳廣達傳拿到了！

人民日報用了三個版 就是要證明龐培歐「滿嘴謊言」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。