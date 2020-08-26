廣州67條路 開放測試智能汽車

廣州市交通運輸局24日公布，開展智能網聯汽車道路測試，共發放了55張測試通知書，開放67條、135公里測試道路。智能網聯汽車（ICV）指車聯網與智能車的有機結合，實現車與人、車、路、後台等智能信息交換共享，實現安全、高效行駛，並最終可替代人來操作的新一代汽車。

中新社報導，廣州市交通運輸局副局長沈穎表示，廣州智能網聯汽車道路測試先行試點工作包括：開展城市級智能網聯汽車規模化、綜合性應用試點，形成全域開放的城市級測試區，在2020年選擇1至2個區開展先行先試；加快試點區城市道路智能化分級研究，力爭2021年前完成100公里以上路測道路改造；2022年前，各先行試點區開展3家以上商業化運營試點，探索智能網聯模式下新型出行服務新模式。

截至目前，廣州已為廣汽集團等6家測試主體24台車輛發放智能網聯汽車道路測試通知書以及發放21張載客測試通知書、10張遠程測試通知書。67條測試道路，總里程約135.29公里，分布於番禺、白雲、花都、黃埔、南沙等區域。

2019年，廣州汽車產量292萬輛，位居中國大陸城市首位；實現產值5461億元（人民幣，下同），占全市規模以上工業總產值的28.4%。