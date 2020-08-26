農夫山泉招股 9月8日香港上市

農夫山泉股份有限公司（農夫山泉）25日在香港交易所官網公布招股書，宣布25日至28日在香港招股，股份市值最高達2400億港元。預計將於9月8日在港交所主板上市，股份代碼為9633。

據新華社報導，被譽為「水中茅台」的農夫山泉計畫發售逾3.88億股，招股價為19.5至21.5港元，按照每股21.5港元的發行價計算，若發行完成而未行使超額配股權，股份市值有2405.47億元。

招股書顯示，農夫山泉此次全球發售逾3.88億股H股，其中約2717.64萬股在港公開發售，國際發售3.61億股，另有15%超額配股權。招股價區間為19.5港元至21.5港元，每手200股，入場費4343.34港元。聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人為中金公司和摩根士丹利。

據招股書介紹，農夫山泉是大陸包裝飲用水及飲料的龍頭企業。根據弗若斯特沙利文報告，大陸是全球最大的軟飲料市場之一。按零售額計算，去年中國大陸軟飲料市場規模為9914億元人民幣，2014年至2019年複合年增長率為5.9%。

2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持中國大陸包裝飲用水市場占有率第一。以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國大陸市場前三位。