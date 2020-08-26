聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸物流復甦 7月總額轉正

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中國物流與採購聯合會8月25日發布數據顯示，今年1至7月，大陸全國社會物流總額為149.7兆元人民幣，年增0.5%。圖福建泉州一物流企業夜間發貨。（中新社）
中國物流與採購聯合會8月25日發布數據顯示，今年1至7月，大陸全國社會物流總額為149.7兆元人民幣，年增0.5%。圖福建泉州一物流企業夜間發貨。（中新社）

中國物流與採購聯合會25日發布數據顯示，今年1至7月份，大陸全國社會物流總額為149.7兆元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比（與上一年同期相比）增長0.5%。

中新社報導，今年1至7月份，中國大陸物流總需求延續復甦態勢，工業物流基本平穩，進口物流需求保持較快增長，與消費、民生相關的物流需求持續回暖，新動能支撐作用持續增強，物流運行呈現向好趨勢。

數據顯示，1至7月份，大陸全國社會物流總額為149.7兆元，按可比價格計算，同比增長0.5%。年初以來，社會物流總額連續五個月負增長，7月份數據由負轉正，反映中國大陸物流需求總體水平已恢復至上年同期，與此同時物流需求結構繼續優化，消費領域新動能持續發力。

據統計，今年1至7月份，社會物流總費用8兆元，同比下降2.4%，降幅比上半年收窄1.6個百分點。分析稱，總體來看，在宏觀經濟穩定復甦的基礎上，物流運行回穩趨勢有所鞏固，但影響平穩運行的風險點依然存在，物流供需兩端依然承壓。

進入7月，在南方強降雨天氣影響下，部分地區遭受洪災，基建項目、工程建設受阻，物流需求回升幅度有所減緩。7月物流業景氣指數中的業務量指數、新訂單指數均比上月回落4個百分點。加之當前全球疫情仍在持續蔓延，國際經貿形勢複雜嚴峻，物流需求回復增長的持續性仍存在不確定性。

與此同時，物流服務價格仍處於低位徘徊。物流企業盈利水平偏弱。物流企業盈利水平尚未恢復往常水平，企業發展後勁有待提升。

疫情

延伸閱讀

打新冠疫苗感覺如何？ 大陸試驗者公布細節

「淘寶台灣」遭罰 藍委：大陸不會反制嗎？

中華郵政搶攻物流 i郵箱件數今年可望增三成

侯孝賢獲金馬終身成就獎 大陸影人：大家都喜歡他

相關新聞

主管經濟 李克強「被缺席」重要會議

從今年五月廿八日，大陸總理李克強在全國人大會議閉幕後的中外記者會披露「工資一千元者有六億人」開始，觀察人士就發現，李克強...

人行貨幣政策 拋「三個不變」

中國人民銀行表示，人行貨幣政策要有更大確定性來應對疫情等各種不確定性，將保持「三個不變」：穩健貨幣政策的取向不變、保持靈...

百城住宅供大於求 去庫存增壓

易居房地產研究院24日發布的一份報告顯示，7月份，中國大陸百城庫存規模同比（與上一年同期相比）增長7%，去庫存壓力加大。

上半年 山東新批台資項目63個

山東省港澳台辦近日披露，2020年1-6月，山東省新批台資項目63個，合同台資3.02億美元，實際使用台資1.94億美元...

互聯網企業校招 3成擴招

進入8月，大陸各大互聯網公司開啟今年的秋季校招，有報告指出，疫情對互聯網企業影響有限，30%的企業實現逆勢擴招；薪資方面...

大陸物流復甦 7月總額轉正

中國物流與採購聯合會25日發布數據顯示，今年1至7月份，大陸全國社會物流總額為149.7兆元（人民幣，下同），按可比價格...

農夫山泉招股 9月8日香港上市

農夫山泉股份有限公司（農夫山泉）25日在香港交易所官網公布招股書，宣布25日至28日在香港招股，股份市值最高達2400億...

廣州67條路 開放測試智能汽車

廣州市交通運輸局24日公布，開展智能網聯汽車道路測試，共發放了55張測試通知書，開放67條、135公里測試道路。智能網聯...

大陸造車新勢力品牌 銷售強勁

與合資品牌和自主品牌相比，大陸造車新勢力品牌的優惠幅度最小，大多都是平價銷售，不過從今年7月銷售數據來看，獨資與新勢力新...

催動汽車買氣 京廣深加碼補貼新能源車

為恢復新能源車市場活力，北京、廣州和深圳等地逐步鬆綁汽車限購政策，並向新能源汽車傾斜，增加新能源汽車的補貼數量名額。

螞蟻集團上半年大賺911億元

螞蟻科技集團昨（25）日分別向上交所科創板和港交所遞上市申請案，招股文件顯示，2020年上半年，螞蟻集團營收人民幣725...

人行數位幣上路…沒時間表

美中經濟角力，數位貨幣是一大看點。中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰表示，數位人民幣目前還在內部封閉試點測試階段，還未正式...

熱門新聞

美U-2偵察機闖演習區 解放軍轟：極易誤判、赤裸裸挑釁

扯！陸父母捧女成「吃播」網紅 3歲女童被狂餵飆破35公斤

淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 找自己麻煩

特斯拉上海廠車載平板大單 傳廣達傳拿到了！

人民日報用了三個版 就是要證明龐培歐「滿嘴謊言」

中美通話 雙方同意續推中美第一階段經貿協議落實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。