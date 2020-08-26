大陸物流復甦 7月總額轉正

中國物流與採購聯合會25日發布數據顯示，今年1至7月份，大陸全國社會物流總額為149.7兆元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比（與上一年同期相比）增長0.5%。

中新社報導，今年1至7月份，中國大陸物流總需求延續復甦態勢，工業物流基本平穩，進口物流需求保持較快增長，與消費、民生相關的物流需求持續回暖，新動能支撐作用持續增強，物流運行呈現向好趨勢。

數據顯示，1至7月份，大陸全國社會物流總額為149.7兆元，按可比價格計算，同比增長0.5%。年初以來，社會物流總額連續五個月負增長，7月份數據由負轉正，反映中國大陸物流需求總體水平已恢復至上年同期，與此同時物流需求結構繼續優化，消費領域新動能持續發力。

據統計，今年1至7月份，社會物流總費用8兆元，同比下降2.4%，降幅比上半年收窄1.6個百分點。分析稱，總體來看，在宏觀經濟穩定復甦的基礎上，物流運行回穩趨勢有所鞏固，但影響平穩運行的風險點依然存在，物流供需兩端依然承壓。

進入7月，在南方強降雨天氣影響下，部分地區遭受洪災，基建項目、工程建設受阻，物流需求回升幅度有所減緩。7月物流業景氣指數中的業務量指數、新訂單指數均比上月回落4個百分點。加之當前全球疫情仍在持續蔓延，國際經貿形勢複雜嚴峻，物流需求回復增長的持續性仍存在不確定性。

與此同時，物流服務價格仍處於低位徘徊。物流企業盈利水平偏弱。物流企業盈利水平尚未恢復往常水平，企業發展後勁有待提升。