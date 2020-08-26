聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸物流復甦 7月總額轉正
中國物流與採購聯合會25日發布數據顯示，今年1至7月份，大陸全國社會物流總額為149.7兆元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比（與上一年同期相比）增長0.5%。
中新社報導，今年1至7月份，中國大陸物流總需求延續復甦態勢，工業物流基本平穩，進口物流需求保持較快增長，與消費、民生相關的物流需求持續回暖，新動能支撐作用持續增強，物流運行呈現向好趨勢。
數據顯示，1至7月份，大陸全國社會物流總額為149.7兆元，按可比價格計算，同比增長0.5%。年初以來，社會物流總額連續五個月負增長，7月份數據由負轉正，反映中國大陸物流需求總體水平已恢復至上年同期，與此同時物流需求結構繼續優化，消費領域新動能持續發力。
據統計，今年1至7月份，社會物流總費用8兆元，同比下降2.4%，降幅比上半年收窄1.6個百分點。分析稱，總體來看，在宏觀經濟穩定復甦的基礎上，物流運行回穩趨勢有所鞏固，但影響平穩運行的風險點依然存在，物流供需兩端依然承壓。
進入7月，在南方強降雨天氣影響下，部分地區遭受洪災，基建項目、工程建設受阻，物流需求回升幅度有所減緩。7月物流業景氣指數中的業務量指數、新訂單指數均比上月回落4個百分點。加之當前全球疫情仍在持續蔓延，國際經貿形勢複雜嚴峻，物流需求回復增長的持續性仍存在不確定性。
與此同時，物流服務價格仍處於低位徘徊。物流企業盈利水平偏弱。物流企業盈利水平尚未恢復往常水平，企業發展後勁有待提升。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言