百城住宅供大於求 去庫存增壓

易居房地產研究院24日發布的一份報告顯示，7月份，中國大陸百城庫存規模同比（與上一年同期相比）增長7%，去庫存壓力加大。

中新社報導，報告顯示，截至7月底，中國大陸100個城市新建商品住宅庫存總量為48031萬平方公尺，環比增長0.2%，同比增長6.9%。百城庫存呈現同比正增長態勢，存在庫存積壓和滯銷的風險。

從供求關係來看，7月份，100個城市新建商品住宅供應量為5564萬平方公尺，而成交量為5449萬平方公尺，呈現了「供大於求」的態勢。

對比歷史同期數據，可以看出，今年7月份中國大陸各大城市推盤節奏並不慢，在預售環境總體寬鬆的情況下，新增供應保持活躍態勢。雖然市場成交數據也呈現了同比正增長的態勢，但節奏上略慢於供應數據，進而導致7月份市場呈現供大於求的情形。

分城市來看，截至7月底，100個城市中，有62個城市庫存同比正增長。在增速排名前10的城市中，二線城市的數量最多，包括杭州、鄭州、呼和浩特、青島、南寧、成都和昆明等。

分析原因，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，部分城市今年的銷售行情明顯不如去年，而部分城市則放寬了預售標準，導致推盤量加大。

從存銷比來看，7月份，100個城市新建商品住宅存銷比即庫存消化周期為11.7個月，這也意味著市場消化完這些庫存需要11.7個月的時間。

目前百城已走出庫存壓力最大的階段。今年前4月，百城樓市去庫存水平受到疫情衝擊，去庫存周期攀升，甚至超過了1年水平。而5月份開始，庫存去化壓力總體有所緩解，當前已回落到1年以下的水平。