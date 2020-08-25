印媒刊登吳釗燮投書文章 陸駐印度使館嚴正批駁

有印度媒體刊登外交部長吳釗燮投書文章，文章內容大略為「展望聯合國的下一個75周年，台灣的參與為時不晚」，對此，大陸駐印度大使館嵇蓉25日發表嚴正聲明，批駁其錯誤論調並闡明中方原則立場，嵇蓉更敦促印度媒體應恪守一個中國原則，不為「台獨」勢力提供發聲平台。

據澎湃新聞報導，嵇蓉稱，「台灣是中國不可分割的一部分，這是任何人、任何勢力都無法改變的事實」。「1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變」。

嵇蓉說，民進黨當局和「台獨」分裂勢力炮製各種藉口，將防疫議題政治化，企圖利用疫情趁火打劫，在國際上挑戰一個中國原則，大陸已多次就此表明嚴正立場，絕不容忍任何分裂國家的行為，絕不容忍任何外部勢力干預中國內政。

嵇蓉敦促，印度有關媒體在涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持正確立場，恪守一個中國原則，不為「台獨」勢力提供發聲平台，避免發出錯誤信號。