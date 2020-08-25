杜絕舌尖上的浪費 飯店便當也分男女版

近日，位於天津市雙峰道的一家飯店給便當按性別進行分類，通過減少飯量推出「更適合女性顧客的女版便當」，引發大陸網友爭議。

據澎湃新聞，8月25日下午，天津市餐飲行業協會會長李家津指出，「男版便當」和「女版便當」的制定，是以天津市餐飲行業協會下屬的分支膳食營養專業委員會的名義出現的，目的是避免糧食浪費，但「女版便當」推出的時候並沒有向協會彙報，「具體情況需要向膳食營養專業委員會瞭解」。

李家津表示，天津市餐飲行業協會對於飲食從來沒有提倡過性別分類，「吃飯面前人人平等」，「男版便當」、「女版便當」的推出，是市場化行為。

天津市餐飲協會膳食營養專業委員會主任屈慧敏則表示，推出「女版便當」的餐飲店是她名下的飯店三尺餘家宴，該飯店曾在「光盤行動」期間被評為天津市節約示範品牌。屈慧敏表示，推出「男女版便當」是節約糧食的可行管道，「可以避免不必要的浪費，消費者也都對這一舉動表示贊同」。

屈慧敏表示，「男女版便當」的價格一致，均為15元人民幣（約合90元新台幣），女版便當餐品內容為兩葷一素，男版便當餐品內容為兩葷兩素。男版便當米飯量不變，女版便當的飯量减為225克左右。

屈慧敏稱，為了應對部分人員飯量大的情况，飯店會在配送便当時額外搭幾份主食。