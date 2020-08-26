上半年 山東新批台資項目63個

山東省港澳台辦近日披露，2020年1-6月，山東省新批台資項目63個，合同台資3.02億美元，實際使用台資1.94億美元，同比增長289%；魯台貿易額185.9億元人民幣，增長14.8%，山東對台出口65.9億元人民幣，增長7.2%，從台灣進口120億元人民幣，增長19.3%。

中新社報導，據山東省港澳台辦主任劉淵表示，2020年，台灣投資山東的項目質量明顯提升，在今年1-6月的新簽項目中，總投資1000萬美元以上的項目15個，且集中於符合山東「十強」產業規劃的電子信息、智能製造、醫養健康等戰略性新興產業。

劉淵強調說，「今年上半年，在魯台資企業共增資4648萬美元，占山東實際使用台資的1/5」。

對於台資台企青睞山東的原因，劉淵認為，首先是山東廣闊的發展前景。山東工業門類齊全、市場規模巨大、人力資源充足、區位優勢明顯。新舊動能轉換綜合試驗區、山東自由貿易試驗區等大陸國家發展戰略交匯疊加、前景廣闊，展現出無限的發展機遇和巨大的發展潛力。

「近年來，山東不斷優化營商環境。據台灣有關機構統計，山東居台商投資大陸省份第三位。」劉淵說。

山東目前擁有10個對台海運直航點、4個對台空運直航點、4個落地簽城市，是中國大陸對台直航點最多的省份之一。兩岸開放以來，累計來魯台胞近400萬人次，山東赴台80多萬人次。山東設有6個大陸國家級海峽兩岸交流基地、2個大陸國家級海峽兩岸青年創業基地、42個各類台灣園區。

截至2020年6月底，山東全省累計批准台資項目9294個，實際使用台資283.6億美元。