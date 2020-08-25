陸互聯網公司今年秋季擴招 普遍調低平均薪資

進入8月，大陸各大互聯網公司開啟今年的秋季校招，有報告指出，疫情對互聯網企業影響有限，30%的企業實現逆勢擴招；薪資方面，相較招聘端普遍調低各職位的平均薪資，求職者對薪資的預期卻幾乎沒有調整。不過，許多畢業生對企業「業務前景看好」和「發展穩定」的關注都高於「薪資高」。

據北京青年報報導，拉勾數據研究院發布的「2020年秋季互聯網行業校園招聘趨勢報告」顯示，近半互聯網企業校招並未受到疫情影響，甚至有30%的企業逆勢擴招。與此同時，醫療健康、物聯網、物流運輸、資訊安全、汽車出行，成為拉勾招聘平台發布校招職位企業數量年增長最高的5大行業，疫情在帶來衝擊的同時，也讓一些行業獲得了增長機會。

近日，騰訊就宣布啟動2021屆秋季招聘，面向2021年應屆畢業生開放5千個職位，包括互聯網、金融、投資、新基建等多個領域，總招聘量預計較去年提升42%；13日，百度啟動2021屆校園招聘，規模較往年大幅增加40%；字節跳動也於近日正式啟動2021屆秋季校園招聘，提供超過6千個工作職位，全年校招人數共計超過1.2萬人。

報告也指出，在招聘規模方面，規模越大的企業校招需求越旺盛，2千人以上的企業中有23%開放校園招聘職位。

在所有意向企業中，互聯網大廠依然備受畢業生們青睞，其中，字節跳動連續三年成為拉勾招聘平台上應屆畢業生簡歷投遞熱度最高的企業，騰訊和阿里巴巴排名第二、第三名，而網易、快手、百度等企業也備受應屆畢業生歡迎；類型方面，文化娛樂、企業服務、電商領域畢業生投遞熱度遠高於其他行業。

在人才種類方面，技術型人才在近年來一直被各大企業競相爭奪，尤其今年受疫情影響，傳統企業紛紛互聯網化，技術型人才需求進一步加大。

此外，隨著直播行業的火爆和成熟，MCN（多頻道聯播網）相關的內容製造、直播策劃等更是躋身職位需求類前10名，而作為今年被大陸認可的新職業，互聯網行銷師成為不少大陸大學畢業生的擇業方向。