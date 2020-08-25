快訊

遭疑帶議員玩澎湖 蔡易餘：推廣藍色公路進行訓練

國旅爆量！ 安心旅遊補助僅剩3億 不排除提前結束補助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

螞蟻科技集團上半年獲利892億元 超越去年全年

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
螞蟻科技集團25日分別向上交所科創板和港交所遞上市申請，文件顯示，2020年上半年，獲利人民幣212.34億元（約新台幣892億元），已超越2019年全年的人民幣169.57億元。本報系資料庫
螞蟻科技集團25日分別向上交所科創板和港交所遞上市申請，文件顯示，2020年上半年，獲利人民幣212.34億元（約新台幣892億元），已超越2019年全年的人民幣169.57億元。本報系資料庫

螞蟻科技集團25日分別向上交所科創板和港交所遞上市申請，招股文件顯示，2020年上半年，螞蟻集團營收人民幣725.28億元，獲利人民幣212.34億元（約新台幣892億元），獲利已超越2019年全年的人民幣169.57億元。這是螞蟻首次披露營收及獲利等核心數據。

網易財經報導，招股文件顯示，螞蟻集團2019年營收人民幣1,206.18億元；六成營收來自數位金融科技服務；年活用戶超過10億，連接商家數超過8,000萬；過去一年支付交易規模為人民幣118兆元；上市後員工持股平台占股不低於40%。

文件顯示，此次螞蟻A+H發行後總股本將不低於300億股，本次IPO發行的新股數量合計不低發行後總股本的10%。

螞蟻此次募集資金將主要用於三個方向：支持創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展。

招股書顯示， 螞蟻集團2017年度、2018年度、2019年度和2020年上半年，營收分別為人民幣653.96億元、857.22億元、1,206.18億元和725.28億元；獲利分別為人民幣69.5億元、6.67億元、169.57億元和212.34億元。

文件披露，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平台，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發行完成後，君瀚、君澳合計持股將不低於40%。

此外，馬雲個人持股比率不超過8.8%，他還宣布捐出6.1億股螞蟻股份做公益，相當於螞蟻發行後總股本的2%。

人民幣 露營

延伸閱讀

螞蟻集團加快上市步伐 阿里巴巴在港股價創新高

國泰世華螞蟻在陸合攻消金

螞蟻集團接受科創板上市輔導 最快9月可上市

墾丁民宿3天花6萬「早餐吃組合肉」 她列5點開轟：態度超差

相關新聞

淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 找自己麻煩

愛奇藝、淘寶台灣因中資疑雲被下逐客令，復旦大學國際關系與公共事務學院教授沈逸25日表示，台灣此舉本質上就是跟風美國，但妄...

特斯拉上海廠車載平板大單 傳廣達傳拿到了！

中新社報導，廣達早前已拿下一家「知名美國電動車企業上海工廠」的車載平板電腦大單。光今年前四個月，就實現銷售業績人民幣5,...

螞蟻科技集團上半年獲利892億元 超越去年全年

螞蟻科技集團25日分別向上交所科創板和港交所遞上市申請，招股文件顯示，2020年上半年，螞蟻集團營收人民幣725.28億...

躲封殺？海外版企業微信低調更名

美國總統川普以國家安全受威脅為理由下令封殺微信（WeChat），海外版的企業微信的英文名，近日由「WeChat Work」低調改成了「WeCom」。外界猜測此舉或是為了規避美國禁令等不利影響。

人行提3個不變 企業貸款利率將下行

大陸7月金融數據遜於預期，中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰在25日提「三個不變」回應：穩健貨幣政策的取向不變、保持靈活適...

人行：數位人民幣還在封閉試點階段

美中經濟角力，數位貨幣也是一大看點。大陸央行貨幣政策司司長孫國峰25日表示，數位人民幣目前還在內部封閉試點測試階段，還未...

立訊精密上半年獲利增69% 優於預期

大陸代工廠立訊精密25日公布上半年財報，營收約人民幣364.5億元，年增70%；獲利人民幣25.3億元，年增69%，每股...

螞蟻集團加快上市步伐 阿里巴巴在港股價創新高

阿里巴巴旗下螞蟻集團上市腳步逼近，市場傳出，中金、中信建投均已完成對螞蟻集團新股IPO的上市輔導。阿里巴巴25日在港股價...

人民幣續強 離岸市場對美元一度升破6.90

離岸人民幣對美元25日上午升破6.91，並一度漲破6.90關口，最高報6.8985。人民幣對美元匯價近期一路走高，新華社...

一汽紅旗 產製大陸首輛超跑

長春中國一汽集團是大陸最早的汽車工廠，曾建造出大陸第一輛卡車、第一輛轎車，也曾建造過歷屆大陸領導人防彈座車和閱兵檢閱車，...

上海兩大機場 布建5G網絡

上海機場（集團）有限公司與上海電信、上海移動、上海聯通、上海鐵塔24日在滬簽署五方戰略合作框架協議，多方將攜手推進上海浦...

重慶直播帶崗 促成上萬人就業

「因為疫情原因，今年傳統的現場招聘會少了許多，找工作的難度增加了，不過通過『直播帶崗』，我還是幸運地找到了工作。」今年剛...

熱門新聞

電影《八佰》熱映 上海四行倉庫參觀者驟增

扯！陸父母捧女成「吃播」網紅 3歲女童被狂餵飆破35公斤

一汽紅旗 產製大陸首輛超跑

武漢弘芯半導體傳出危機 資金鏈隨時斷裂

淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 找自己麻煩

10歲女童壓力大狂吃頭髮 手術從胃裡取出兩顆蘋果大髮團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。