螞蟻科技集團上半年獲利892億元 超越去年全年

螞蟻科技集團25日分別向上交所科創板和港交所遞上市申請，招股文件顯示，2020年上半年，螞蟻集團營收人民幣725.28億元，獲利人民幣212.34億元（約新台幣892億元），獲利已超越2019年全年的人民幣169.57億元。這是螞蟻首次披露營收及獲利等核心數據。

網易財經報導，招股文件顯示，螞蟻集團2019年營收人民幣1,206.18億元；六成營收來自數位金融科技服務；年活用戶超過10億，連接商家數超過8,000萬；過去一年支付交易規模為人民幣118兆元；上市後員工持股平台占股不低於40%。

文件顯示，此次螞蟻A+H發行後總股本將不低於300億股，本次IPO發行的新股數量合計不低發行後總股本的10%。

螞蟻此次募集資金將主要用於三個方向：支持創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展。

招股書顯示， 螞蟻集團2017年度、2018年度、2019年度和2020年上半年，營收分別為人民幣653.96億元、857.22億元、1,206.18億元和725.28億元；獲利分別為人民幣69.5億元、6.67億元、169.57億元和212.34億元。

文件披露，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平台，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發行完成後，君瀚、君澳合計持股將不低於40%。

此外，馬雲個人持股比率不超過8.8%，他還宣布捐出6.1億股螞蟻股份做公益，相當於螞蟻發行後總股本的2%。