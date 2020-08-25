淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 找自己麻煩

愛奇藝、淘寶台灣因中資疑雲被下逐客令，復旦大學國際關系與公共事務學院教授沈逸25日表示，台灣此舉本質上就是跟風美國，但妄圖在經濟和大陸劃清界限是不可能實現的。

人民日報旗下海外網報導，沈逸表示，從大陸與台灣的經貿交流以及進出口數據來看，妄圖在經濟上和大陸劃清界限是不可能實現的。台灣當局這種遏制陸資企業的行徑根本上就是給自己找麻煩，表演性質遠超過象徵性，象徵性也遠超過實體。

沈逸解釋，罰款新台幣41萬元？台灣淘寶遠遠不只這個規格；限期6個月內撤資或改正是什麼概念？到時候美國大選結果就出來了。

沈逸認為，在疫情方面，台灣在沒有實施大規模檢測的情況下，卻聲稱控制住疫情，根本就是無稽之談；經濟方面，台灣近些年來的經濟增長哪一項不是依靠大陸。

「此舉本質上就是跟風美國，但是在美國看來，民進黨當局就只是一個籌碼，通過對台軍售榨取資金，沒有利用價值的時候隨時將其放棄。」沈逸說。