躲封殺？海外版企業微信低調更名

美國總統川普以國家安全受威脅為理由下令封殺微信（WeChat），海外版的企業微信的英文名，近日由「WeChat Work」低調改成了「WeCom」。外界猜測此舉或是為了規避美國禁令等不利影響。

香港01引述中國媒體報導，企業微信官方對於改換名稱沒有任何通告，但其海外官網已經作出改變，蘋果App Store、Google Play商店中的「WeChat Work」已變成了「WeCom」。公開資料顯示，企業微信是騰訊微信團隊在2016年4月18日推出的一款企業通訊與辦公工具，支持iOS、Android、Windows、Mac四種平台使用。

川普早前簽署行政命令，禁止美國司法管轄內的個人或實體，與抖音國際版TikTok母公司字節跳動，以及微信母公司騰訊交易，禁令將在9月20日生效。因此外界猜測，企業微信海外版改名或許與美國相關禁令有關。

微信據估計在全球有超過10億用戶，而在美國的下載量則大約有1900萬次，是不少中國留學生及民眾與中國親友聯絡及做生意的主要途徑。

據了解，美國多名微信用戶8月21日在美國提起訟訴，就川普封殺微信的行政命令提出法律挑戰。入稟人士認為川普的行政命令違反美國用家的言論和宗教自由等憲法賦予的權利，指微信是唯一專為中文用家而設的介面，一旦遭到封殺，美國數以百萬計倚賴該應用程式的人士生活受到影響，而且在行政命令生效後，不少用戶憂慮因為使用微信而惹上官非。