人行提3個不變 企業貸款利率將下行

大陸7月金融數據遜於預期，中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰在25日提「三個不變」回應：穩健貨幣政策的取向不變、保持靈活適度的操作不變、正常貨幣政策的決心不變。此外，後續企業貸款利率還會下行。

澎湃新聞網報導，孫國峰用三個不變來解釋：穩健貨幣政策的取向不變；保持靈活適度的操作要求不變，既不讓市場缺錢，也不讓市場的錢溢出來；堅持正常貨幣政策的決心不變，人行沒有採取零利率甚至負利率，以及量化寬鬆這樣的非常規貨幣政策，因此也就不存在所謂的退出問題。

7月大陸銀行體系新增貸款人民幣9,927億元，比去年同期減少約630億元。孫國峰表示，疫情帶來的不確定性增加，金融市場情緒難免受到一些影響，貨幣政策需要有更大的確定性來應對各種不確定性。

針對貸款市場報價利率（LPR）連續四個月保持不變，孫國峰表示，未來LPR的走勢取決於宏觀經濟趨勢、通貨膨脹形勢以及貸款市場供求等因素，具體要看報價行的市場化報價。

孫國峰表示，LPR和貸款利率不是簡單的對應關係，7月企業貸款利率下降0.64個百分點，降幅明顯超過同期一年期LPR的降幅。隨著LPR改革推動貸款利率下降的潛力進一步釋放，預計後續企業貸款利率還會持續下行。

人行副行長劉國強則表示，以LPR改革為辦法，促進降低貸款利率的成效顯著。2020年7月，企業貸款加權平均利率是4.68%，年降0.64個百分點，降幅明顯超過同期一年期LPR的降幅。