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碧桂園上半年獲利下滑8.6%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸房產開發商碧桂園25日發布上半年財報，營收為人民幣1,849.6億元，年跌8.4%；獲利人民幣146.1億元，下滑約8.6%。中新社
大陸房產開發商碧桂園25日發布上半年財報，營收為人民幣1,849.6億元，年跌8.4%；獲利人民幣146.1億元，下滑約8.6%。中新社

大陸房產開發商碧桂園25日發布上半年財報，營收為人民幣1,849.6億元，年跌8.4%；獲利人民幣146.1億元，比去年同期的人民幣159.8億元，下滑約8.6%。

北京商報報導，碧桂園公告，上半年毛利為人民幣448.9億元，淨利潤為人民幣219.3億元，公司股東應占核心淨利潤為人民幣146.1億元，下跌8.6%。

碧桂園表示，上半年合約銷售金額約人民幣2,669.5億元，合約銷售面積約3,185萬平方公尺。報告期內，碧桂園權益合約銷售回款約為人民幣2,509.3億元，回款率達94%。

截至6月30日，碧桂園的總借貸下降至約人民幣3,420.4億元，相較2019年12月31日下降7.5%。

碧桂園稱，集團收入主要來自大陸境內市場，且90%以上的非流動資產均位於大陸。報告顯示，租金及提供酒店服務及其他項目收入達人民幣178.9億元。

對於下一階段的業績展望，碧桂園表示，將重點聚焦三、四線城市和都市圈，大陸房地產及其相關行業的市場依然廣闊。

碧桂園創立於1992年，業務涵蓋住宅、商業物業、辦公樓、多功能綜合樓、產業園等業態。財富「2020年世界500強」榜單顯示，碧桂園以703.35億美元營收位列榜單第147位，較去年上升30位。這是碧桂園連續第四年上榜財富「世界500強」，排名高居全球上榜房企首位。

人民幣 房地產 北京

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