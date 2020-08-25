特斯拉上海廠車載平板大單 傳廣達傳拿到了！

中新社報導，廣達早前已拿下一家「知名美國電動車企業上海工廠」的車載平板電腦大單。光今年前四個月，就實現銷售業績人民幣5,000萬元（約新台幣2.1億元），省下的關稅及相關增值稅達人民幣511萬元。

據悉，報導所稱的這家「知名美國電動車企業上海工廠」，應為特斯拉上海廠。

特斯拉上海超級工廠2019年1月7日破土動工，當年10月就開始生產Model 3。經濟參考報7月底曾報導，特斯拉在上海又啟動新一輪招聘行動，除中國工作室計畫引進設計師，並將為上海工廠招募約1,000名工人。報導稱，這次招募行動部分是為了在上海工廠生產Model Y SUV做準備。

在中新社25日發自上海的報導中，廣達集團中國製造總部董事長黃健堂說，「近一段時間訂單猛增，我們忙到飛起來，我覺得完成今年產值超去年的目標沒有太大壓力。」

報導稱，受新冠肺炎疫情影響，廣達電腦在2、3月出貨量均有所下降。黃健堂稱，「年初的情形真的很差，我們面臨人力、物資、財務等各種困難，我還在擔心公司今年產值能不能完成1,000億元（人民幣）。」

黃健堂表示，但在上海各級政府部門不斷走訪，並相繼推出支持企業復工復產政策的幫助下，不到半年，廣達電腦的實際產值就達到了人民幣610億元，較去年同期增長3.3%。

黃健堂說，「現在我對今年超額完成業績充滿信心。」

中新社並指出，「此前重在出口的廣達電腦，今年也在多方探索拓展內銷市場」。報導並稱，「據悉，廣達接下了一家知名美國電動車企業上海工廠的車載平板電腦大單，走出了『內銷』第一步。」