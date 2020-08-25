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人行：數位人民幣還在封閉試點階段

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國人民銀行副行長劉國強。中新社
中國人民銀行副行長劉國強。中新社

美中經濟角力，數位貨幣也是一大看點。大陸央行貨幣政策司司長孫國峰25日表示，數位人民幣目前還在內部封閉試點測試階段，還未正式推出，也沒有具體推出時間表。

央視新聞報導，在大陸國務院政策例行記者會上，中國人民銀行副行長劉國強表示，截至今年第2季，大陸銀行業金融機構資本適足率14.21%，比年初下降，但遠高於10.5%的監管要求，因此目前沒有必要下調銀行監管要求。

劉國強指出，未來即使資本適足率下降，也不能通過下調監管要求來滿足，那樣是自欺欺人，而是要有豐富的補充資本的手段。

大陸目前的數位人民幣試點在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試，尚未對市場開放。

FX168財經報導，市場認為，大陸可以逆轉比特幣交易，由於美國對區塊鏈和加密貨幣相關公司採取強硬的監管方式，美國正在失去「技術冷戰」的優勢。

瑞波的聯合創始人和董事長Chris Larsen曾表示，大陸數位貨幣領導地位是百年一遇的機會，有機會取代美元成為世界儲備貨幣。因為通過支付寶和微信等科技巨頭，大陸已實現數位支付的近乎普及，而美國甚至還沒有正式的數位美元倡議。

分析稱，至少65%的加密貨幣開採都集中在大陸，這意味著大陸政府擁有對這些協議行使控制權所需的大部分資源，能夠有效地阻止或反向交易。

人民幣 中國人民銀行 微信

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