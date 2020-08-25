青年電商回鄉創業 培斜村脫貧致富

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
福建龍岩市新羅區小池鎮培斜村，為福建淘寶第一村。圖為返鄉青年利用電商平台直播帶貨賣竹蓆。（中新社）
福建龍岩市新羅區小池鎮培斜村，為福建淘寶第一村。圖為返鄉青年利用電商平台直播帶貨賣竹蓆。（中新社）

福建西部的龍岩市新羅區小池鎮培斜村，原來是一個省級貧困村，被阿里研究中心授予「中國淘寶村」榮譽稱號後，成為福建淘寶第一村。該村通過三次產業轉型升級，應用「互聯網+」融合一二三產業，推動工貿旅遊和農村電商的發展。

中新社報導，賴健偉是培斜村「80後」返鄉創業青年，自進入竹涼蓆熱銷旺季一段時間來，他在家裡忙著直播帶貨，與網友互動。他大學畢業後，剛開始到一企業上班，之後電商興起，便捕捉到農村淘寶的商機，於2014年返鄉開啟他的電商人生。

談及多年來農村電商帶來的收穫，他笑稱，「利用網絡在家門口找到工作，旺季能找家人一起幫忙，也能賺點錢，現在把小孩送到城裡讀書，城裡也買了房子。」疫情下，農村電商出現新情況。為適應新業態，賴健偉也在自己網店嘗試直播帶貨。

竹編產業是培斜村的一大支柱產業，在村中的星宇竹製品廠內，工人們正在忙碌著，該工廠負責人吳碧釵表示，近段時間來，訂單絡繹不絕，工廠年產值約1000萬元（人民幣，下同），帶動當地和周邊不少村民就業。

吳碧釵稱，這幾年效益比較好，村民收入也還不錯，今年旺季的時候，工人一個月最多能拿到10000多元。「也就是說村民不用到外面去打工，收入有所提高，孩子也照顧得到。」

培斜村淘寶業和竹蓆產業相得益彰，促進當地農產品尤其是竹蓆產業的銷售和發展。村中的年輕人大都選擇在網絡上經營竹涼蓆、竹編、筷子等。目前淘寶村已有淘寶實體店20家，經營網店120多家，從業人員200多人，吸引了18名本村大學生畢業回鄉創業。據統計，2019年培斜村電商銷售額突破億元。

如今，培斜村的竹蓆產品不僅銷往中國大陸各大城市，且遠銷新加坡、馬來西亞、印尼等東南亞國家。根據統計，2019年全村竹製品年產值達1.6億元。

電商 淘寶 直播

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