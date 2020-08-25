創業板註冊制 首批18股開市

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
深圳證券交易所舉行的創業板改革並試點註冊制首批企業上市儀式，有民眾拍攝上市企業股價。康泰醫學敲鐘儀式（圖）。（新華社）
深圳證券交易所舉行的創業板改革並試點註冊制首批企業上市儀式，有民眾拍攝上市企業股價。康泰醫學敲鐘儀式（圖）。（新華社）

中國大陸資本市場改革發展邁入一個重要歷史時刻。24日早上9時30分，隨著6聲清脆的鐘響，18家公司在深圳交易所創業板集體開市交易，創業板由此刻起正式邁入註冊制時代。

香港中通社報導，從開盤成交資料看，18家公司全部上漲，8隻個股漲超一倍。其中N康泰大漲441%，N卡倍億漲426%，漲幅最小的為N鋒尚，僅上漲37.11%。

據深交所資料，創業板註冊制首批18家公司的主營業務遍及設備製造、文化藝術、醫藥、紡織、汽車、環保等領域，分布廣泛。證監會行業分類下，13家公司屬於製造業，占比超七成。

18家公司2019年累計研發支出9.57億元（人民幣，下同），占全部營收的4.95%，研發投入力度與科創業板上市公司和創業板存量上市公司相比存有差距，後者分別為10.51%、5.25%。個股方面，康泰醫學、天陽科技研發投入力度超10%。

此外，18家公司發行市盈率在19.1倍至59.7倍之間，平均值39.3倍，中位數37.9倍。合計募資200.66億元，半數公司募集資金超過10億元。安克創新和鋒尚文化實際募資金額居前，分別募資27.19億元和24.87億元。具體來看，共有11家公司實際募資金額超過計畫募資金額。卡倍億、聖元環保和美暢股份實際募資金額則不及預期。

中國證監會主席易會滿在致辭中表示，創業板改革並且試點註冊制是繼科創板之後，完善資本市場基礎制度的重大舉措。

易會滿稱，當前，中國大陸資本市場正處於難得的發展機遇期。證監會將堅持市場化、法治化、國際化的方向不動搖，認真落實「建制度、不干預、零容忍」的要求，推進資本市場改革發展穩定工作。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，創業板註冊制將成為創業板市場未來十年發展的重要推動力。他指出，現在正式實施註冊制，標誌著創業板發展進入新的階段。過去十年，A股錯過了BATJ（百度、阿里巴巴、騰訊、京東）這些科技龍頭企業，現在改革新股發行制度，新證券法已明確試點註冊制將上市公司的上市條件從原來的持續盈利要求改為持續經營，將給科技創新企業帶來更多機會。

創業 資本市場 上市公司

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