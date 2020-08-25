重慶直播帶崗 促成上萬人就業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「因為疫情原因，今年傳統的現場招聘會少了許多，找工作的難度增加了，不過通過『直播帶崗』，我還是幸運地找到了工作。」今年剛剛從重慶工商大學物流管理專業畢業的謝苗說。在找工作一籌莫展之際，謝苗通過直播發現了公司招聘信息，便立刻投遞簡歷，並順利通過了面試。

中新社報導，謝苗所說的直播是由重慶市發起的「直播帶崗」計畫，面對疫情對就業的不利影響，重慶市6月啟動了這一計畫，為就業供需兩端搭建橋梁，目前已直播10期，實現就業超過10000人。

就業關乎國計民生，穩就業在今年大陸政府的重要工作。「今年中國的就業壓力非常大。」中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生說，全球疫情使大陸經濟增速大幅下降，也給就業帶來很大壓力。

統計顯示，今年大陸大學畢業生874萬人，創歷史新高。由於城市服務業、加工業深受疫情衝擊，不少農民工面臨失去工作的危機。為穩住就業、保障民生，大陸各地聚焦重點人群，採取多種穩就業措施。

除了重慶，「直播帶崗」正在很多城市蓬勃興起，對以高校畢業生為主體的城鎮就業發揮了良好帶動作用。針對農民工群體，各地採取創造本地就業機會、提供公益崗位、免費培訓等多項措施，助力農民工就業。

大陸國家統計局最新數據顯示，7月份，中國大陸城鎮調查失業率為5.7%，與6月份持平，其中25-59歲人口調查失業率為5.0%，下降0.2個百分點；農民工就業形勢整體改善，二季度末，外出農民工達到1.775億人，已接近上年同期水平，二季度外出農民工比一季度增長5500多萬人。就業總體保持平穩，並逐步改善。

不過，7月份城鎮調查失業率依然比上年同期高0.4個百分點，隨著大學生集中進入勞動力市場，20-24歲大專及以上人員失業率上升，就業壓力依然存在。

張燕生表示，在經濟增長依然承壓的背景下，實現穩就業的關鍵還是要保市場主體，繼續推動降低企業成本，加大對民營企業、小微企業的紓困力度，優化經營環境；同時，政府應在「兩新一重」（新型基礎設施建設，新型城鎮化建設，交通、水利等重大工程建設）上下功夫，在教育、醫療、養老等多項公共服務領域上下功夫，努力創造更多的就業崗位。

直播 農民

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